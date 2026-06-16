Falcao pronosticó el futuro de la Selección Colombia: ¿llegarán a ‘semis’?

Radamel Falcao García sigue teniendo una relación muy estrecha con la Selección Colombia y, si bien los dirigidos por Néstor Lorenzo están a horas de debutar en el Mundial 2026, Falcao no pierde de vista al combinado nacional. Ante ello, durante una charla en el programa 'La Casa del Kun' de ESPN, el histórico '9' colombiano aseguró que ve con buenos ojos el futuro del seleccionado nacional en la actual edición de la Copa del Mundo.

Durante la conversación, Radamel resaltó el crecimiento que ha tenido la escuadra tricolor en los últimos años y consideró que este grupo tiene argumentos para alcanzar algo mucho más grande de lo conseguido en Brasil 2014, edición en la que Colombia firmó su mejor actuación en una Copa del Mundo. "Después de la Copa América, la gente se ilusionó mucho y me parece que si el equipo se encuentra y empieza a crecer, puede superar quizás lo que hizo en su mejor presentación, que fue en 2014, cuando llegó a cuartos de final, que ya es mucho", comentó Falcao.

Falcao destacó el trabajo de Néstor Lorenzo

Adicionalmente, señaló que la Selección Colombia no debe ponerse límites, sino que la clave está en la mentalidad y en pensar en ganar partido tras partido. Además, destacó el trabajo de Néstor Lorenzo, quien, según él, "ha hecho mucho énfasis en hacer un equipo fuerte y unido", agregó el delantero colombiano.



La postura de Falcao es un reflejo de la confianza que existe en un proyecto que ha logrado integrar a los nuevos talentos de la Selección Colombia y que llega al Mundial con altas expectativas. Cabe recordar que la escuadra cafetera integra el Grupo K, zona que comparte con Uzbekistán, República Democrática del Congo y, probablemente, el rival más exigente del grupo, Portugal. Además, Colombia debutará ante el combinado uzbeko este 17 de junio.

El peso de Falcao en la historia de la Selección Colombia

El análisis de Falcao tiene un peso especial por lo que representa el delantero para la Selección Colombia. El atacante se convirtió en el máximo goleador histórico del combinado nacional con 36 anotaciones y fue uno de los líderes que devolvió al país a los Mundiales.

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Si bien una lesión lo dejó por fuera de Brasil 2014, pudo cumplir el sueño de disputar una Copa del Mundo en Rusia 2018, torneo en el que actuó como capitán y uno de los principales referentes de la Selección Colombia.