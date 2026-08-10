En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Terremoto en Colombia
Gobierno Abelardo De La Espriella
Abatido alias ‘El Ruso’
Ataque de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Cierre vial en el norte de Bogotá por daño en tubería: estos barrios están sin agua

Cierre vial en el norte de Bogotá por daño en tubería: estos barrios están sin agua

Hay al menos 7 barrios afectados, mientras los trabajos de reparación continúan esta mañana.

Cierre vial carrera Novena en Bogotá
Cierre vial carrera Novena en Bogotá
Foto: captura de video
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de ago, 2026

Un daño imprevisto en la tubería Tibitoc-Usaquén mantiene afectada la movilidad y el suministro de agua en el norte de Bogotá. La emergencia se registra a la altura de la carrera Novena con calle 129, donde el Acueducto de Bogotá adelanta trabajos para reparar la infraestructura.

Debido a la intervención, permanecen cerrados los dos carriles de la carrera Novena en sentido norte-sur, específicamente entre las calles 131 y 127C. La situación ha generado afectaciones para los conductores que utilizan este corredor vial.

Últimas noticias

Rescatan a perrita que casi muere aplastada por una volqueta (1).jpg
Bogotá

Milagro en la carretera: rescatan a perrita que casi muere aplastada por una volqueta

Cortes de agua en Bogotá...jpg
Bogotá

Barrios y sectores de Bogotá, Soacha y Gachancipá que tendrán cortes de agua del 11 al 13 de agosto

¿Qué barrios están afectados por el corte de agua?

El daño también obligó a programar una suspensión temporal del servicio de agua potable en sectores de la localidad de Usaquén.

De acuerdo con las autoridades, el corte comenzó este domingo y está previsto por un periodo de 24 horas mientras avanzan las labores.

Los sectores afectados son:

  • Santa Bárbara.
  • La Carolina.
  • Unicentro.
  • Centro.
  • Lisboa.
  • Cedritos.
  • Centro Narváez.

La suspensión está relacionada con los trabajos que se adelantan para solucionar la emergencia en la tubería Tibitoc-Usaquén.

Mientras permanece cerrado el tramo de la carrera Novena, las autoridades recomiendan a los conductores evitar la zona y utilizar corredores alternos para desplazarse por el norte de la ciudad.

Publicidad

Las principales vías recomendadas son:

  • Carrera 10.
  • Carrera 19.
  • Calle 134.

El cierre se mantendrá mientras el Acueducto de Bogotá realiza las labores necesarias para reparar la tubería y restablecer las condiciones normales de movilidad en este punto.

Las autoridades recomiendan a los conductores planear sus desplazamientos con anticipación.

Vea también

Cortes de agua en Bogotá...jpg
Bogotá

Barrios y sectores de Bogotá, Soacha y Gachancipá que tendrán cortes de agua del 11 al 13 de agosto

impuestos.jpg
Bogotá

Alcaldía eliminaría tres impuestos en Bogotá: ¿a quiénes beneficia?

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Acueducto de Bogotá

Cortes de agua

Publicidad

Publicidad

Publicidad