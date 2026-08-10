Cierre vial en el norte de Bogotá por daño en tubería: estos barrios están sin agua

Un daño imprevisto en la tubería Tibitoc-Usaquén mantiene afectada la movilidad y el suministro de agua en el norte de Bogotá. La emergencia se registra a la altura de la carrera Novena con calle 129, donde el Acueducto de Bogotá adelanta trabajos para reparar la infraestructura.

Debido a la intervención, permanecen cerrados los dos carriles de la carrera Novena en sentido norte-sur, específicamente entre las calles 131 y 127C. La situación ha generado afectaciones para los conductores que utilizan este corredor vial.

🚨 5:40 a. m. | Atención, conductores:



Se mantiene el cierre parcial de la carrera 9, entre calles 131 y 127C, por los trabajos de reparación de la tubería Tibitoc–Usaquén.



🚗 Recomendamos tomar vías alternas como la calle 134 y la carrera 19.



👮‍♂️ Nuestros agentes civiles de… https://t.co/QR96OnmHd1 pic.twitter.com/EZu1JfGHqW — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) August 10, 2026

¿Qué barrios están afectados por el corte de agua?

El daño también obligó a programar una suspensión temporal del servicio de agua potable en sectores de la localidad de Usaquén.

De acuerdo con las autoridades, el corte comenzó este domingo y está previsto por un periodo de 24 horas mientras avanzan las labores.



Los sectores afectados son:



Santa Bárbara.

La Carolina.

Unicentro.

Centro.

Lisboa.

Cedritos.

Centro Narváez.

La suspensión está relacionada con los trabajos que se adelantan para solucionar la emergencia en la tubería Tibitoc-Usaquén.

Mientras permanece cerrado el tramo de la carrera Novena, las autoridades recomiendan a los conductores evitar la zona y utilizar corredores alternos para desplazarse por el norte de la ciudad.

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Las principales vías recomendadas son:



Carrera 10.

Carrera 19.

Calle 134.

El cierre se mantendrá mientras el Acueducto de Bogotá realiza las labores necesarias para reparar la tubería y restablecer las condiciones normales de movilidad en este punto.

Las autoridades recomiendan a los conductores planear sus desplazamientos con anticipación.