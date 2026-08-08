Alcaldía eliminaría tres impuestos en Bogotá: ¿a quiénes beneficia?

La reforma tributaria presentada por la Alcaldía de Bogotá eliminaría tres cargas que actualmente afectan a empresas, comerciantes y pequeños empresarios. La iniciativa, que hace parte del proyecto de Acuerdo Ciudad Inteligente, tendrá que ser discutida por el Concejo de Bogotá.

El anuncio fue realizado por la secretaria Distrital de Hacienda, Ana María Cadena, quien tuvo la responsabilidad de explicar que la propuesta busca simplificar el sistema tributario y mejorar las condiciones para desarrollar actividades económicas en la capital. Entre las medidas planteadas hay varios cambios que beneficiarían, en especial, a los negocios pequeños.

¿Qué impuestos busca eliminar la Alcaldía de Bogotá?

Uno de los cambios sería la eliminación permanente del impuesto de Publicidad Exterior Visual, que actualmente aplica a quienes instalan elementos publicitarios visibles en la capital.



Adicionalmente, desaparecería el impuesto Unificado de Fondo de Pobres, Azar y Espectáculos, relacionado con actividades y espectáculos públicos de juegos de suerte y azar.

El tercer cambio se relaciona con el ICA y tendría un alcance importante en pequeños comerciantes y emprendedores. La propuesta plantea eliminar la retención de este impuesto en pagos realizados por medio de tarjetas débito y crédito cuando los ingresos son inferiores a 1.933 UVT.

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Además, la Secretaría de Hacienda señaló que esta medida también podría incluir las operaciones realizadas mediante billeteras digitales y Bre-B.

Alcalde Carlos Fernando Galán Foto: X @CarlosFGalan

¿Quiénes serían los principales beneficiados?

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La propuesta tendría un efecto directo en los pequeños negocios que reciben pagos electrónicos, debido a que dejarían de asumir esa retención y podrían contar con un mayor flujo de caja.

La Administración Distrital considera que la medida puede facilitar la formalización y apoyar el crecimiento de los emprendimientos que utilizan datáfonos y plataformas de pago.

El proyecto también contempla incentivos para empresas que realicen nuevas inversiones en Bogotá. Las compañías que inviertan más de $4.600 millones en activos fijos dentro de actividades estratégicas podrían acceder a una exención progresiva del ICA durante diez años.

Además, se plantean beneficios para proyectos ubicados en el Distrito Aeroportuario de Fontibón y Engativá, así como para renovación urbana y recuperación de inmuebles patrimoniales.

Alcaldía propone incrementar cobro de predial

Mientras propone eliminar estas cargas, la Alcaldía también plantea una nueva sobretasa al impuesto predial para financiar el alumbrado público inteligente.

Según la propuesta, no pagarían esta contribución las viviendas ni los pequeños comercios de estratos 1, 2 y 3. El cobro sí aplicaría a predios residenciales de estratos 4, 5 y 6, además de inmuebles comerciales, industriales, financieros, dotacionales y lotes.