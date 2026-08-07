Ataque sicarial a funcionario del Inpec: el panfleto con el que amenazaron al coordinador en Bogotá

Este viernes ocurrió un atentado en el occidente de Bogotá en el que un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), fue víctima de un atentado sicarial en el barrio Castilla.

La víctima fue identificada como Wilson Daniel Puentes Ramírez, inspector y comandante de auxiliares del Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (ERON) La Picota, quien fue atacado sobre la 1:50 p. m. cuando llegaba a su residencia.

Frente al hecho, se conoció el panfleto con que fue amenazado, el cual fue encontrado luego de una inspección en el lugar de los hechos. El panfleto contiene amenazas dirigidas a los “Comandantes de PAS”, en el que se menciona de manera explícita al “Sargento Blanco” y al personal de custodia, con advertencias relacionadas con presuntas acciones de control interno al interior del establecimiento carcelario.

"Esta advertencia va para los comandantes de paz… especialmente al sargento Blanco y a todo aquel que esté chimbiando. Hoy es una advertencia y no lo volvemos a advertir; toda acción que cometan adentro mal hecha, lo pagarán afuera", indica el papel.



El panfleto contiene amenazas dirigidas a los “Comandantes de PAS". Foto: suministrada.

Así ocurrió el ataque sicarial a funcionario del Inpec

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De acuerdo con la información preliminar, el funcionario sostuvo una conversación de aproximadamente cuatro minutos con un hombre aún no identificado y minutos después, el sujeto le disparó en el abdomen y huyó del lugar.

Tras el ataque, el inspector fue trasladado de urgencia a la Clínica de Occidente, donde ingresó al área de reanimación. Su estado de salud permanece reservado mientras recibe atención médica especializada.

Las primeras líneas de investigación indican que el atentado, al parecer, estaría dirigido contra el inspector jefe Carlos Blanco, quien tendría características físicas similares a las del funcionario que resultó herido, por lo que las autoridades analizan la hipótesis de una posible confusión en la identidad de la víctima.

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La Policía Nacional y los organismos de investigación adelantan la recolección de elementos materiales probatorios, el análisis de las cámaras de seguridad del sector y un operativo para identificar y capturar al responsable del ataque, así como establecer el móvil del atentado. Mientras tanto, el Inpec permanece atento a la evolución médica del funcionario y al avance de las investigaciones.

