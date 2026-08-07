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Así está la movilidad en Bogotá HOY por manifestación contra la posesión de Abelardo De La Espriella

Según la Secretaría de Movilidad y de Gobierno, hay varios grupos de personas distribuidas en la ciudad haciendo un acto simbólico en oposición al Gobierno entrante. Conozca cómo está la movilidad.

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Estado de la movilidad hoy en bogotá.
Foto: Movilidad, EFE.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de ago, 2026

Este 7 de agosto se lleva a cabo la posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella en Cali y no en Bogotá, como habitualmente se ha hecho. A pesar de ello, las autoridades han reportado algunos puntos de manifestación o con problemas en la movilidad en la capital del país.

Según la Secretaría de Movilidad y de Gobierno, hay varios grupos de personas distribuidas en la ciudad haciendo acto simbólico en oposición al Gobierno entrante, entre otras manifestaciones. Estas son las zonas que presentan congestión y problemas leves en la movilidad.

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Movilidad hoy en Bogotá viernes 7 de agosto de 2026

• Acto simbólico en oposición al gobierno entrante
Cll. 3 con Cr. 10, con desplazamiento hacia Cll. 27 Sur con Cr. 10.

El grupo de aproximadamente 50 personas se desplaza desde la Plaza de Bolívar hacia el punto donde se desarrolla la actividad de desobediencia civil contra el estado y el capital. La Plaza de Bolívar queda sin presencia de manifestantes.

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Manifestación en plaza de Bolívar en Bogotá.
Foto: Blu Radio.

• Jornada contracultural
Renacer - Chicalá (Kennedy).

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Se registra un aforo aproximado de 60 personas, entre ellas tres NNA y una mujer gestante. Se evidencia la presencia de diez personas con el rostro cubierto, algunas de las cuales realizan la compra de gasolina en una estación de servicio de Chicalá. Además, dos personas con el rostro cubierto realizan registro fotográfico a las entidades presentes en terreno.

• Las calles son nuestras
Parkway (Teusaquillo).

Se realiza reunión de articulación con las entidades presentes en terreno. La jornada transcurre en completa calma y, según informa la vocera Carolina, está previsto que finalice aproximadamente a las 19:00 horas.

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• Desobediencia civil contra el estado y el capital
Cll. 27 Sur con Cr. 10 (Santa Fe).

Los manifestantes continúan con la elaboración de un mural en el costado derecho de la vía, sentido norte-sur. Los participantes informan que previamente solicitaron autorización a los propietarios del predio, quienes permitieron la realización del mural.

• Manifestación por desplazamiento forzado
Plaza de Bolívar (Candelaria).

Se mantiene el acompañamiento a los dos manifestantes, sin registrarse novedades durante la jornada.

• Monitoreo centro histórico
Centro Histórico (Candelaria).

Se mantiene el monitoreo permanente en el sector, sin evidenciar situaciones de alerta.

• Contra Abelardo Obreros y Juventud en Resistencia
Parque Nacional (Santa Fe).

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Se mantiene el monitoreo en el Parque Nacional y sus inmediaciones, sin evidenciar presencia de manifestantes o personas relacionadas con la convocatoria.

Manifestantes en la plaza de Bolívar.
Manifestantes en la plaza de Bolívar.
Foto: tomada de redes.

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