Ataque sicarial deja gravemente herido a funcionario del Inpec en Bogotá

Un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), adscrito al Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (ERON) La Picota, fue víctima de un atentado sicarial en la tarde de este viernes 7 de agosto en el barrio Castilla, en el occidente de Bogotá.

La víctima fue identificada como Wilson Daniel Puentes Ramírez, inspector y comandante de auxiliares del ERON La Picota, quien fue atacado sobre la 1:50 p.m. cuando llegaba a su residencia.

De acuerdo con la información preliminar, el funcionario sostuvo una conversación de aproximadamente cuatro minutos con un hombre aún no identificado y minutos después, el sujeto le disparó en el abdomen y huyó del lugar.

Tras el ataque, el inspector fue trasladado de urgencia a la Clínica de Occidente, donde ingresó al área de reanimación. Su estado de salud permanece reservado mientras recibe atención médica especializada.



Tomada de redes sociales

Como parte de la inspección realizada en el lugar de los hechos, las autoridades hallaron un panfleto con amenazas dirigidas a los “Comandantes de PAS”, en el que se menciona de manera explícita al “Sargento Blanco” y al personal de custodia, con advertencias relacionadas con presuntas acciones de control interno al interior del establecimiento carcelario.

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Las primeras líneas de investigación indican que el atentado, al parecer, estaría dirigido contra el inspector jefe Carlos Blanco, quien tendría características físicas similares a las del funcionario que resultó herido, por lo que las autoridades analizan la hipótesis de una posible confusión en la identidad de la víctima.

La Policía Nacional y los organismos de investigación adelantan la recolección de elementos materiales probatorios, el análisis de las cámaras de seguridad del sector y un operativo para identificar y capturar al responsable del ataque, así como establecer el móvil del atentado. Mientras tanto, el Inpec permanece atento a la evolución médica del funcionario y al avance de las investigaciones.