En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Abelardo De La Espriella se posesiona como presidente
Cali
Ataque Teruel
Epa Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Ataque sicarial deja gravemente herido a funcionario del Inpec en Bogotá

Ataque sicarial deja gravemente herido a funcionario del Inpec en Bogotá

Según información preliminar, el atentado iba dirigido hacia otra persona que también sería un alto cargo del INPEC dentro de la cárcel La Picota.

Inpec
Inpec
Inpec - referenciaFoto: instagram/inpec.guardiapixelada
Por: Nicolás Rodríguez
|
Actualizado: 7 de ago, 2026

Un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), adscrito al Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (ERON) La Picota, fue víctima de un atentado sicarial en la tarde de este viernes 7 de agosto en el barrio Castilla, en el occidente de Bogotá.

La víctima fue identificada como Wilson Daniel Puentes Ramírez, inspector y comandante de auxiliares del ERON La Picota, quien fue atacado sobre la 1:50 p.m. cuando llegaba a su residencia.

Últimas noticias

Ataque sicarial a funcionario del Inpec en Bogotá.jpg
Bogotá

Ataque sicarial a funcionario del Inpec: el panfleto con el que amenazaron al coordinador en Bogotá

movilidad hoy en bogotá.jpg
Bogotá

Así está la movilidad en Bogotá HOY por manifestación contra la posesión de Abelardo De La Espriella

De acuerdo con la información preliminar, el funcionario sostuvo una conversación de aproximadamente cuatro minutos con un hombre aún no identificado y minutos después, el sujeto le disparó en el abdomen y huyó del lugar.

Tras el ataque, el inspector fue trasladado de urgencia a la Clínica de Occidente, donde ingresó al área de reanimación. Su estado de salud permanece reservado mientras recibe atención médica especializada.

Asesinan a dragoneante del INPEC en atentado sicarial en el oriente de Cali
Tomada de redes sociales

Como parte de la inspección realizada en el lugar de los hechos, las autoridades hallaron un panfleto con amenazas dirigidas a los “Comandantes de PAS”, en el que se menciona de manera explícita al “Sargento Blanco” y al personal de custodia, con advertencias relacionadas con presuntas acciones de control interno al interior del establecimiento carcelario.

Publicidad

Las primeras líneas de investigación indican que el atentado, al parecer, estaría dirigido contra el inspector jefe Carlos Blanco, quien tendría características físicas similares a las del funcionario que resultó herido, por lo que las autoridades analizan la hipótesis de una posible confusión en la identidad de la víctima.

La Policía Nacional y los organismos de investigación adelantan la recolección de elementos materiales probatorios, el análisis de las cámaras de seguridad del sector y un operativo para identificar y capturar al responsable del ataque, así como establecer el móvil del atentado. Mientras tanto, el Inpec permanece atento a la evolución médica del funcionario y al avance de las investigaciones.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Inpec

Abelardo De La Espriella

sicariato

Publicidad

Publicidad

Publicidad