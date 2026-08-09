Barrios y sectores de Bogotá, Soacha y Gachancipá que tendrán cortes de agua del 11 al 13 de agosto

El Acueducto de Bogotá anunció cortes programados de agua en sectores específicos de Bogotá, Soacha y Gachancipá entre el martes 11 y el jueves 13 de agosto. Las suspensiones hacen parte de trabajos de reparación, mantenimiento, modernización y adecuación de las redes de acueducto.

Los cortes no aplicarán a todas las zonas de las localidades mencionadas, sino a los barrios y sectores incluidos en la programación de cada día.

Cortes de agua en Bogotá programados del 11 al 13 de agosto

Martes 11 de agosto

Usaquén



Barrios: Estrella del Norte y Las Orquídeas. De la carrera 15 a la carrera 45, entre la calle 151 y la calle 164.

Inicio: 10:00 a. m.

Duración: 24 horas.

Trabajo: empates de redes de acueducto.

Puente Aranda

Barrio: Gorgonzola. De la transversal 42 a la avenida carrera 50, entre la avenida calle 13 y la avenida calle 6.



Inicio: 8:00 a. m.

Duración: 27 horas.

Trabajo: empates de redes de acueducto.

Tunjuelito



Barrios: Claret, Samoré, El Carmen, San Vicente Ferrer y Tunal Oriental. De la carrera 33 a la carrera 22, entre la calle 56A Sur y la calle 44.

Inicio: 9:00 a. m.

Duración: 24 horas.

Trabajo: empates de redes de acueducto.

Soacha



Barrio: Las Huertas. De la calle 4 Sur a la calle 1, entre la carrera 17 y la transversal 7.

Inicio: 10:00 a. m.

Duración: 24 horas.

Trabajo: cierre a terceros.

Kennedy



Barrios: Boitá, Catalina, Catalina II, Jacqueline, Las Luces, Socorro, Timiza B, Timiza C y Villa Rica. De la carrera 78 a la carrera 74, entre la calle 41 Bis Sur y la avenida calle 43 Sur.

De la carrera 74 a la carrera 73, entre la calle 42B Bis C Sur y la calle 45 Sur.

De la calle 43 Sur a la calle 57C Sur, entre la carrera 78 y la carrera 77G.

Inicio: 10:00 a. m.

Duración: 24 horas.

Trabajo: mantenimiento preventivo.

Miércoles 12 de agosto

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Usaquén



Barrios: Las Acacias, Villa Magdala, Las Orquídeas, Toberín y Serrezuela. De la calle 150 a la calle 170, entre la avenida carrera 15 y la avenida carrera 45 (Autopista Norte).

Inicio: 10:00 a. m.

Duración: 24 horas.

Trabajo: mantenimiento correctivo.

Gachancipá



Barrio: Gachancipá. De la carrera 1 a la carrera 6A, entre la calle 3A Sur y la calle 8.

Inicio: 10:00 a. m.

Duración: 24 horas.

Trabajo: instalación de válvula.

Chapinero



Barrio: Cabrera. De la calle 87 a la calle 84C, entre la carrera 7 y la carrera 9.

Inicio: 10:00 a. m.

Duración: 24 horas.

Trabajo: empates de redes de acueducto.

Fontibón



Barrios: Montevideo y Granjas de Techo. De la diagonal 22A a la avenida calle 13, entre la avenida carrera 68 y la avenida carrera 68D.

Inicio: 8:00 a. m.

Duración: 27 horas.

Trabajo: empates de redes de acueducto.

Santa Fe



Barrios: Perseverancia y Macarena. De la calle 26B a la calle 32B, entre la carrera 2 Este y la carrera 4A.

Inicio: 8:00 a. m.

Duración: 27 horas.

Trabajo: cambio de totalizadora.

Ciudad Bolívar



Barrio: Compartir. De la diagonal 68C Bis Sur a la diagonal 64Bis A Sur, entre la carrera 18U y la carrera 19C.

Inicio: 9:00 a. m.

Duración: 24 horas.

Trabajo: mantenimiento preventivo.

Soacha



Barrio: Cazucá. De la calle 48A a la calle 52, entre la carrera 9E y la carrera 22 Este.

Inicio: 10:00 a. m.

Duración: 24 horas.

Trabajo: cierre a terceros.

Kennedy



Barrios: Bellavista, Ciudad de Cali, Ciudad Granada, Dindalito, El Jazmín, El Paraíso, El Triunfo, Gibraltar, Horizonte Occidente, La Rivera, Las Acacias, Las Acacias Rural, Las Brisas, Los Almendros, Osorio XII, Patio Bonito II, Providencia Occidental y Quintas. De la calle 38 Sur a la calle 43 Sur, entre la carrera 89B y la carrera 110.

Inicio: 10:00 a. m.

Duración: 24 horas.

Trabajo: mantenimiento preventivo.

Jueves 13 de agosto

Puente Aranda



Barrios: Tejar, Alcalá, Alquería, Ospina Pérez y Ospina Pérez Sur. De la carrera 51 a la avenida carrera 68, entre la avenida calle 26 Sur y la avenida calle 45A Sur.

Inicio: 9:00 a. m.

Duración: 24 horas.

Trabajo: empates de redes de acueducto.

Kennedy



Barrio: Tintal. De la calle 8 a la calle 10, entre la carrera 86 y la carrera 89.

Inicio: 10:00 a. m.

Duración: 24 horas.

Trabajo: cierre a terceros.

Ciudad Bolívar



Barrios: Santa Viviana, Santo Domingo, Mirador y Corinto. De la calle 67A Sur a la calle 75C Sur, entre la carrera 74C y la carrera 78H.

Inicio: 10:00 a. m.

Duración: 9 horas.

Trabajo: mantenimiento preventivo.

Bosa



Barrios: Acuarela, Andalucía Bosa, Bosa La Estación (parcial), Cementerio Jardines del Apogeo, El Motorista, Gualoche y La Estación. De la calle 65H Sur a la calle 52A Sur, entre la carrera 77G y la carrera 78.

De la calle 65F Sur a la calle 59 Sur, entre la carrera 78 y la carrera 79B.

De la carrera 79B a la avenida carrera 80, entre la calle 60 Sur y la calle 59 Sur.

De la carrera 79B a la carrera 79C, entre la calle 63 Sur y la calle 65B Sur.

De la calle 65F Sur a la calle 59 Sur, entre la carrera 78 y la carrera 79B. De la carrera 79B a la avenida carrera 80, entre la calle 60 Sur y la calle 59 Sur. De la carrera 79B a la carrera 79C, entre la calle 63 Sur y la calle 65B Sur. Inicio: 10:00 a. m.

Duración: 24 horas.

Trabajo: mantenimiento preventivo.

La entidad recomienda almacenar únicamente el agua necesaria y hacer un uso responsable durante la suspensión del servicio

