Pico y placa regional del 9 de agosto: esta es la fuerte multa por incumplir la norma

Los viajeros que regresen a Bogotá este domingo 9 de agosto deberán tener en cuenta una restricción que puede cambiar sus planes de regreso. La Secretaría Distrital de Movilidad confirmó que habrá pico y placa regional en los principales corredores de entrada a la capital, como parte de las medidas para organizar el tránsito durante el puente festivo.

La medida cobija a todos los vehículos particulares que ingresen a Bogotá por los nueve corredores establecidos. También aplica para conductores que ya estén en la ciudad y circulen por estos tramos durante los horarios de restricción.

La jornada estará dividida en dos franjas. Entre el mediodía y las 4:00 p. m. podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número par. Luego, entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m., será el turno de las placas impares.



Fuera de esas horas, es decir, antes de las 12:00 m. y después de las 8:00 p. m., no habrá restricción para ingresar por estos corredores.

Pico y placa en Bogotá // Foto: AFP

Publicidad

¿A qué hora aplica el pico y placa regional?

Los conductores deberán revisar el último número de su placa antes de emprender el regreso. La distribución establecida para este domingo es:



12:00 m. a 4:00 p. m.: placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.

4:00 p. m. a 8:00 p. m.: placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.

Quienes incumplan la medida se exponen a una sanción de $633.200, por lo que las autoridades recomiendan organizar el viaje con anticipación y revisar los horarios antes de tomar carretera.

Publicidad

¿En qué vías funciona el pico y placa regional?

La restricción estará vigente en nueve corredores principales de acceso a Bogotá:



Autopista Norte.

Autopista Sur.

Calle 13 o avenida Centenario.

Calle 80.

Carrera Séptima.

Avenida Boyacá y vía al Llano.

Vía Suba-Cota.

Vía La Calera.

Vía a Choachí.

Cada corredor tiene tramos específicos en los que se aplicará la medida, por lo que no se trata de una restricción general para todas las vías de Bogotá.

La Secretaría de Movilidad pidió a los ciudadanos planificar sus desplazamientos, respetar los horarios y seguir las instrucciones de los agentes en las vías. También recomendó consultar los canales oficiales para conocer las condiciones del tránsito antes de iniciar el recorrido.

