Así quedó definido el pico y placa para taxis en Medellín para el segundo semestre de 2026

La Alcaldía de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá oficializaron el nuevo calendario de pico y placa para taxis que regirá durante la segunda mitad del año. La medida busca organizar la movilidad en la capital antioqueña y se aplicará de manera obligatoria para todos los vehículos de servicio público individual conocidos como "amarillos".

Vigencia y horarios de la medida

Taxis en Medellín Foto: AFP

De acuerdo con la información oficial, la nueva rotación del pico y placa comenzará a aplicarse a partir del lunes 3 de agosto de 2026 y se mantendrá vigente hasta enero de 2027.

La restricción operará en una jornada continua desde las 6:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche.



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Calendario de rotación según el último dígito

La restricción se determina con base en el último número de la placa del vehículo y se distribuirá de la siguiente manera durante los días hábiles de la semana:

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Lunes: Placas terminadas en 1 y 7.

Martes: Placas terminadas en 0 y 3.

Miércoles: Placas terminadas en 4 y 6.

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Jueves: Placas terminadas en 5 y 9.

Viernes: Placas terminadas en 2 y 8.

Es importante destacar que, según el calendario establecido, los días sábado y domingo no habrá restricción de pico y placa para los taxistas en la ciudad.

Las autoridades locales instan a los conductores y propietarios de taxis a consultar el cronograma oficial para evitar sanciones, recordando que la medida es fundamental para la gestión del tráfico en el Valle de Aburrá durante el resto del año