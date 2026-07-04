Así será la rotación del pico y placa en Bucaramanga y el área a partir del 6 de julio

Como ya es habitual cada tres meses, el próximo lunes de, 6 de julio, rotará el pico y placa en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

A partir de este lunes se producirá la tercera rotación del año para la medida de Pico y Placa para automóviles y motocicletas, la cual regirá de forma estricta durante los meses de julio, agosto y septiembre. La medida, que busca mitigar el impacto del tráfico en la región, no contará con días pedagógicos.

El nuevo ordenamiento para los días hábiles se aplicará según el último dígito de la placa de la siguiente manera:

Lunes: placas terminadas en 7 y 8

Martes: 9 y 0

Miércoles: 1 y 2

Jueves: 3 y 4

Viernes: 5 y 6

Para los fines de semana, la restricción de los sábados comenzará el 11 de julio con los dígitos 3 y 4; continuará el 18 de julio para los números 5 y 6; y el 25 de julio corresponderá a las matrículas 7 y 8. La rotación continuará de forma sucesiva durante los siguientes sábados.



Las autoridades locales recordaron que esta unificación responde a un mandato judicial formal. Con respecto a esto, Jhair Andrés Castellanos Prada, director de Tránsito y Transporte de Floridablanca, explicó la naturaleza de la norma:

"Esto se debe a la orden del juez 15 administrativo, donde conminó a todos los municipios del área metropolitana a que impusieran una medida de Pico y Placa Metropolitano. Esta medida busca descongestionar las vías y ordenar la movilidad de estos municipios".

Asimismo, los jefes de las carteras de tránsito de la región enfatizaron que los horarios se mantendrán idénticos: de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. en jornada continua, y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

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Finalmente, las autoridades aclararon que, al tratarse de una rotación contemplada en el calendario anualizado, las sanciones económicas se aplicarán de forma inmediata sin prórrogas de socialización. Quienes infrinjan la norma se exponen a una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV) y a la inmovilización del vehículo.