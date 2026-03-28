Levantan pico y placa en Bucaramanga y el área metropolitana por Semana Santa

Quedó suspendida la medida de pico y placa en Bucaramanga y su área metropolitana, para los municipios de Floridablanca, Piedecuesta y Girón, con el fin de facilitar la movilidad en una de las temporadas de mayor flujo vehicular del año.

La decisión permitirá la libre circulación de vehículos durante estos días, en medio del aumento de viajeros que se desplazan por la región. Las autoridades señalaron que la medida busca reducir congestiones y mejorar la movilidad, además de impulsar sectores como el comercio y el turismo.

El director de Tránsito de Floridablanca, Jhair Castellanos, explicó que la suspensión responde al incremento en el número de vehículos durante esta temporada.

“Durante Semana Santa se incrementa significativamente el flujo vehicular en el área metropolitana, por lo que se hace necesario flexibilizar medidas como el pico y placa para facilitar la circulación y evitar congestiones”.



Pese a la suspensión de la restricción, las autoridades anunciaron que se mantendrán operativos de control y regulación del tránsito en los principales corredores viales, especialmente en zonas turísticas y de alta afluencia.

Además, hicieron un llamado a los conductores para respetar las normas de tránsito, evitar maniobras peligrosas y planificar sus desplazamientos, teniendo en cuenta el aumento del tráfico durante estos días.

La medida será temporal y, según lo anunciado, el pico y placa volverá a regir con normalidad a partir del 6 de abril en Bucaramanga y los municipios del área metropolitana.

Publicidad

Las autoridades hicieron un llamado a los conductores para evitar parquear en lugares no autorizados, hacer uso de los parqueaderos habilitados y no obstruir el flujo vehicular, con el fin de garantizar una movilidad ordenada durante la Semana Santa.