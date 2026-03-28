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Levantan pico y placa en Bucaramanga y el área metropolitana por Semana Santa

La suspensión del pico y placa busca mejorar el tránsito y apoyar el flujo de turistas en el área metropolitana. Las autoridades confirmaron que la restricción volverá a regir con normalidad desde el 6 de abril.

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