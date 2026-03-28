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Migración Colombia expulsa a siete extranjeros en Bucaramanga y refuerza controles

Cinco venezolanos y dos bolivianos fueron expulsados tras detectar conductas delictivas y uso de documentos falsos. En Semana Santa se intensificarán operativos migratorios.

Migración Colombia expulsa a extranjeros en Bucaramanga
Imagen de las autoridades. Migración Colombia expulsa a extranjeros en Bucaramanga
Por: Alix Salamanca
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Actualizado: 28 de mar, 2026

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