Migración Colombia expulsa a siete extranjeros en Bucaramanga y refuerza controles

En un operativo de seguridad que busca proteger la convivencia ciudadana y garantizar el orden público durante la temporada turística de Semana Santa, Migración Colombia expulsó a siete ciudadanos extranjeros en Bucaramanga.

Cinco de ellos, ciudadanos venezolanos, fueron trasladados a la frontera con Cúcuta tras repetidas conductas e infracciones migratorias que representaban un riesgo para la seguridad de los bumangueses. Las autoridades aseguraron que los traslados se realizaron en condiciones seguras, respetando los derechos humanos.

En paralelo, dos ciudadanos bolivianos fueron sorprendidos en el aeropuerto internacional Palonegro intentando viajar hacia Panamá con documentación falsa, suplantando la identidad de ciudadanos colombianos. Ambos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes y posteriormente trasladados a Bogotá para hacer efectiva la medida de expulsión con destino a Bolivia.

Mauricio Jiménez, Coordinador del Centro Facilitador de Servicios Migratorios en Bucaramanga, explicó que estas acciones forman parte de los operativos de seguridad y control migratorio que se han intensificado en la ciudad:



“Se fortalecerán los operativos de verificación migratoria en sitios turísticos y se reforzará el control en los principales puntos de entrada y salida de viajeros, garantizando la seguridad durante Semana Santa”.

Según cifras oficiales, en 2025 se ejecutaron 108 medidas de expulsión y deportación en Bucaramanga, mientras que en lo corrido de 2026 ya se registran 32 casos, lo que refleja un incremento en los controles migratorios y en la vigilancia de seguridad en la región.

Estas acciones buscan prevenir delitos, proteger a los residentes y garantizar que los viajeros cumplan con la normativa migratoria, reforzando la seguridad en una de las temporadas de mayor movimiento turístico en la capital santandereana.