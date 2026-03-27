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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Valiente reacción de vigilante evitó robo de un residente en la puerta del conjunto en Bucaramanga

Valiente reacción de vigilante evitó robo de un residente en la puerta del conjunto en Bucaramanga

A tiros, un guarda de seguridad frustró un intento de robo y obligó a huir a los delincuentes en motocicleta. Las autoridades analizan cámaras de vigilancia para dar con los ladrones

Vigilante frustra robo a un residente de un conjunto de la ciudad.jpg
Captura de video. Vigilante frustra robo a un residente de un conjunto de la ciudad
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 27 de mar, 2026
Editado por: Alix Salamanca

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