Valiente reacción de vigilante evitó robo de un residente en la puerta del conjunto en Bucaramanga

Un intento de hurto quedó registrado en video la noche del 26 de marzo en un conjunto residencial del barrio Pan de Azúcar, estrato 5 de Bucaramanga, donde un vigilante evitó que delincuentes robaran a un residente que acababa de llegar en taxi.

Los hechos ocurrieron hacia las 9:15 de la noche en la calle 49, cuando la víctima se disponía a ingresar a su vivienda junto a su esposa, en ese momento, fue interceptado por varios sujetos que se movilizaban en motocicletas y los venían siguiendo.

Según ls imágenes que se perciben en el vídeo difundido en redes sociales, uno de los delincuentes descendió de una de las motos y, al parecer, desenfundó un arma de fuego para intimidar al ciudadano con el fin de despojarlo de una cadena de oro, avaluada en más de 15 millones de pesos, mientras etsaba dentro dle taxi.

La rápida reacción del vigilante del conjunto fue clave para frustrar el robo al darse cuenta lo que estapa pasando frente a sus ojos, por lo que el guarda de seguridad salió desde la portería y accionó en al menos cuatro oportunidades su arma de dotación, un revólver calibre 38.



Los hechos alertaron a los delincuentes quienes deciden huir del lugar, por ahora no se logra establecer si alguno de los presuntos ladrones resultó herido.

Hasta el momento, las autoridades analizan las cámaras de vigilancia de Bucaramanga, con el fin de establecer desde que punto de la ciudad venían siguiendo a la víctima, y hacia que lugar o ruta tomaron para escapar en medio del hecho que genera temor en la ciudad.

El caso se encuentra en investigación, y por ahora se mantiene la recolección de información a través de cámaras de seguridad del sector y testimonios de residentes y personal de vigilancia, con el fin de identificar y ubicar a los responsables.

#Video Vigilante de un conjunto en el barrio Pan de Azúcar de Bucaramanga le disparó a ladrones que intentaron robar a un residente que llegaba en un taxi. Los delincuentes huyeron en una motocicleta tras el fallido atraco #MañanasBlu pic.twitter.com/t7dj6WIpno — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 27, 2026