Semana Santa 2026: ¿cuáles son los mitos más populares para la temporada religiosa?

Semana Santa es una de las temporadas más esperadas por los colombianos, y es que no solamente es una época en la que los católicos recuerdan el sacrificio de Jesús por los pecados de la humanidad, sino que también es una semana en la que los ciudadanos aprovechan para descansar y desconectarse de la rutina.
Pese a ello, estos días, que están relacionados con la religión católica, no están exentos de varios mitos y creencias; de hecho, cuando se habla de temas como comida o sexo, suelen surgir ideas que algunos desconocen, así como otras que han pasado de generación en generación.
¿Cuáles son los mitos más populares de Semana Santa?
- No tener relaciones sexuales en Semana Santa: este es tal vez el mito más popular en el país, pues según dicta la creencia, las personas que tengan relaciones sexuales durante los días jueves y viernes santos pueden quedarse “pegados”, un mito que en varias generaciones causó temores por las dramáticas consecuencias.
Comer carne roja: otro de los mitos más conocidos, y es que, en la Biblia, el pescado ha sido señalado como el principal alimento durante la época de Cristo; de hecho, en el libro santo se revela el milagro de Jesús en el que multiplicó los pescados para alimentar a un grupo de personas.
Debido a ello, por años se ha considerado que no es bueno consumir carnes rojas, especialmente en días como el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo; por tal motivo, en Semana Santa es muy común que se vendan alimentos como el pescado seco.
- Nacer un Viernes Santo: este es tal vez uno de los mitos más polémicos y que ha marcado a más de uno, pues la dualidad entre el bien y el mal se ve representada en esta creencia; el mito señala que el anticristo nacería un Viernes Santo, por ello se dice que nacer este día es de mala suerte.
- Bañarse en Viernes Santo: este es otro de los mitos más conocidos en el país, y es que la importancia del viernes es significativa, pues en este día fue crucificado Jesús. De acuerdo con el mito, si alguien se baña en un río ese día, podría convertirse en pescado.
- Paz en Semana Santa: debido a que es una temporada de reflexión, es un momento en el que se debe guardar silencio; por ello, escuchar música a niveles altos se considera inapropiado.
- Salir luego de las tres de la tarde: según la creencia religiosa, Cristo falleció a las tres de la tarde luego de ser crucificado, por lo que si alguien sale de su hogar después de esa hora podría despertar la ira del salvador.
- No vestirse de rojo: por tradición, el color rojo hace referencia al diablo, quien es el enemigo de Cristo, por lo que vestir de este color atraería la presencia del maligno, según el mito.
- Barrer y clavar puntillas: según la creencia, no es recomendable barrer un Viernes Santo, pues el mito señala que hacerlo es barrer la cara de Jesús; además, usar puntillas está prohibido, ya que con clavos atormentaron a Cristo. Más allá de los mitos, Semana Santa es una temporada religiosa que invita a reflexionar sobre la vida, obra y fe de Jesucristo.