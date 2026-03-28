Semana Santa 2026: ¿cuáles son los mitos más populares para la temporada religiosa?

Semana Santa es una de las temporadas más esperadas por los colombianos, y es que no solamente es una época en la que los católicos recuerdan el sacrificio de Jesús por los pecados de la humanidad, sino que también es una semana en la que los ciudadanos aprovechan para descansar y desconectarse de la rutina.

Pese a ello, estos días, que están relacionados con la religión católica, no están exentos de varios mitos y creencias; de hecho, cuando se habla de temas como comida o sexo, suelen surgir ideas que algunos desconocen, así como otras que han pasado de generación en generación.



¿Cuáles son los mitos más populares de Semana Santa?