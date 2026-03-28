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Blu Radio  / Sociedad  / Religión  / Semana Santa 2026: ¿cuáles son los mitos más populares para la temporada religiosa?

Semana Santa 2026: ¿cuáles son los mitos más populares para la temporada religiosa?

La Semana Santa es la máxima celebración de los católicos y como tal, no está exenta de mitos y creencias en sus feligreses.

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