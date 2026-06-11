Tránsito Bucaramanga anuncia operativos para multar a conductores borrachos por Mundial

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga anunció el fortalecimiento de los operativos de control vial durante el desarrollo del Mundial de Fútbol, con el propósito de prevenir accidentes de tránsito relacionados con el consumo de alcohol.

El director de Tránsito de Bucaramanga, Jahir Manrique, informó que las acciones hacen parte del Plan de Vida y estarán enfocadas en los puntos considerados críticos de la ciudad.

Según el funcionario, en lo corrido de 2026 las autoridades han inmovilizado más de 9.000 motocicletas, una cifra que, aseguró, evidencia el trabajo conjunto que adelantan la Dirección de Tránsito, la Policía Nacional, el Ejército y la Secretaría del Interior para mejorar la seguridad vial.

Manrique señaló que durante el mes y medio que se extenderá la competencia deportiva se incrementarán los controles para detectar conductores en estado de embriaguez mediante pruebas de alcoholemia.



“Vamos a fortalecer esos operativos para identificar y realizar pruebas de alcoholemia. Lo que estamos tratando es de cuidar a cada uno de los bumangueses y evitar que las personas conduzcan en estado de alicoramiento”, afirmó el director.

Las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos para que disfruten de los partidos del Mundial de manera responsable y utilicen alternativas de transporte seguras en caso de consumir bebidas alcohólicas.

La Dirección de Tránsito reiteró que los controles continuarán de forma permanente con el objetivo de proteger la vida de conductores, pasajeros y peatones en las vías de la capital santandereana.