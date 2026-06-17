En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
#MundialEnBlu
La Ola Blu
Temblor
Beto Coral
Elecciones Presidenciales

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Ataque sicarial en Floridablanca deja una mujer muerta y un hombre herido

Ataque sicarial en Floridablanca deja una mujer muerta y un hombre herido

Autoridades investigan los móviles del hecho ocurrido en el barrio La Trinidad de ese municipio del área metropolitana de Bucaramanga.

FOTO HOMICIDIO CENTRO BUCARAMNAGA.jpg
FOTO: Homicidio en Bucaramanga- Suministrada
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 17 de jun, 2026

Un nuevo hecho de violencia sacudió al municipio de Floridablanca. Una mujer murió y un hombre resultó herido tras un ataque con arma de fuego registrado en el barrio La Trinidad.

Vea también:

FOTO HOMICIDIO EN BUCARICA- FLORIDABLANCA.jpg
Santanderes

Dos presuntos sicarios fueron abatidos por la SIJIN tras homicidio en Floridablanca

De acuerdo con la información preliminar, las víctimas fueron atacadas por desconocidos que les dispararon en repetidas ocasiones. La mujer sufrió heridas de gravedad y fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde recibió atención médica especializada. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Por su parte, el hombre herido permanece bajo observación médica mientras recibe tratamiento por las heridas ocasionadas durante el ataque.

Las autoridades hicieron presencia en el lugar de los hechos para adelantar la inspección técnica y recopilar evidencias que permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el atentado.

Este nuevo caso genera preocupación entre los habitantes de Floridablanca, donde las autoridades mantienen operativos para combatir los delitos que afectan la seguridad ciudadana.

La Policía y los organismos judiciales avanzan en las investigaciones para establecer los móviles del crimen, identificar a los responsables y determinar si el ataque estaría relacionado con ajustes de cuentas u otras actividades delictivas.

Hasta el momento no se han reportado capturas relacionadas con este hecho, mientras las autoridades continúan con la recolección de testimonios y el análisis de material probatorio para esclarecer el caso.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Homicidios

Floridablanca

Bucaramanga

Violencia Contra la mujer

Blu Radio

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad