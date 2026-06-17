Ataque sicarial en Floridablanca deja una mujer muerta y un hombre herido

Un nuevo hecho de violencia sacudió al municipio de Floridablanca. Una mujer murió y un hombre resultó herido tras un ataque con arma de fuego registrado en el barrio La Trinidad.

De acuerdo con la información preliminar, las víctimas fueron atacadas por desconocidos que les dispararon en repetidas ocasiones. La mujer sufrió heridas de gravedad y fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde recibió atención médica especializada. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Por su parte, el hombre herido permanece bajo observación médica mientras recibe tratamiento por las heridas ocasionadas durante el ataque.

Una mujer asesinada y un hombre herido dejó ataque de sicarios en una vía del barrio La Transición de Floridablanca. El violento hecho se registró en la carrera 16 con calle 60. Autoridades analizan cámaras de seguridad de la zona para identificar a responsables #MañanasBlu pic.twitter.com/aawaue5FIN — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) June 17, 2026

Las autoridades hicieron presencia en el lugar de los hechos para adelantar la inspección técnica y recopilar evidencias que permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el atentado.



Este nuevo caso genera preocupación entre los habitantes de Floridablanca, donde las autoridades mantienen operativos para combatir los delitos que afectan la seguridad ciudadana.

La Policía y los organismos judiciales avanzan en las investigaciones para establecer los móviles del crimen, identificar a los responsables y determinar si el ataque estaría relacionado con ajustes de cuentas u otras actividades delictivas.

Hasta el momento no se han reportado capturas relacionadas con este hecho, mientras las autoridades continúan con la recolección de testimonios y el análisis de material probatorio para esclarecer el caso.