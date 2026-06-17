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Blu Radio  / Nación  / Fuerte temblor de magnitud 5.1 se sintió en Colombia

Fuerte temblor de magnitud 5.1 se sintió en Colombia

El movimiento telúrico se registró a las 5:51 de la mañana cerca de Los Santos, Santander. El evento tuvo una profundidad de 146 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano.

Sismo-Colombia.jpg
Sismo en Colombia
Foto: Servicio Geológico Colombiano
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de jun, 2026

Un sismo de magnitud 5.1 se presentó en la madrugada de este miércoles 17 de junio de 2026 en el municipio de Los Santos, Santander, una de las zonas con mayor actividad sísmica del país.

De acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el evento ocurrió a las 5:51 a. m. (hora local) y tuvo su epicentro a 8 kilómetros de Los Santos, en el departamento de Santander.

sismo.jpg
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¿Dónde ocurrió el temblor?

El reporte oficial indica que el movimiento telúrico se localizó en las coordenadas latitud 6.82 y longitud -73.14, en una zona cercana al denominado Nido Sísmico de Bucaramanga, reconocido por registrar una alta frecuencia de sismos en Colombia.

El mapa divulgado por el SGC muestra que el epicentro estuvo ubicado al sur de Bucaramanga y relativamente cerca de otros municipios de Santander, así como de ciudades como Tunja y Cúcuta.

Profundidad del evento sísmico

Uno de los aspectos más relevantes del reporte es que el sismo tuvo una profundidad de 146 kilómetros, por lo que se clasifica como un evento intermedio. Este tipo de movimientos suelen sentirse en una amplia región del país debido a la profundidad a la que ocurren.

¿Se sintió en otras ciudades?

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni personas afectadas. Sin embargo, debido a su magnitud y profundidad, es posible que el temblor haya sido percibido en municipios de Santander y departamentos cercanos.

Los organismos de gestión del riesgo continúan monitoreando la situación y evaluando posibles reportes ciudadanos sobre la percepción del movimiento telúrico.

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Los Santos, una de las zonas más sísmicas de Colombia

El municipio de Los Santos se encuentra en el área de influencia del Nido Sísmico de Bucaramanga, una de las regiones con mayor actividad sísmica del mundo. Allí se registran diariamente decenas de movimientos telúricos, aunque la mayoría son de baja magnitud y pasan inadvertidos para la población.

Las autoridades recomiendan mantener la calma ante este tipo de eventos y seguir únicamente la información emitida por fuentes oficiales como el Servicio Geológico Colombiano y los organismos de emergencia.

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