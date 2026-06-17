Sismo de magnitud 4.4 sacudió el nororiente de Colombia durante la noche del 16 de junio

Temblor de magnitud 4.4 se registró en Los Santos, Santander

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un sismo de magnitud 4.4 ocurrido a las 11:11 p. m. del lunes 16 de junio de 2026 en jurisdicción del municipio de Los Santos, en el departamento de Santander.

De acuerdo con el boletín actualizado de la entidad, el epicentro se localizó a 7 kilómetros de Los Santos, una zona reconocida por su alta actividad sísmica y por albergar el denominado Nido Sísmico de Bucaramanga, considerado uno de los más activos de América del Sur.

Datos del evento sísmico

Según la información preliminar entregada por el SGC, las características del movimiento telúrico fueron las siguientes:

Característica Dato Fecha 16 de junio de 2026 Hora local 11:11 p. m. Magnitud 4.4 Ubicación Los Santos, Santander Distancia al municipio 7 km de Los Santos Latitud 6.82 Longitud -73.13 Profundidad 149 km

¿Por qué tiembla con frecuencia en Los Santos?

La región de Los Santos y el área metropolitana de Bucaramanga forman parte de una de las zonas sísmicas más estudiadas del país. Allí convergen diferentes estructuras geológicas que generan movimientos frecuentes, la mayoría de ellos de magnitud moderada y a gran profundidad.



Los eventos sísmicos originados en esta zona suelen sentirse en municipios de Santander y, en algunos casos, en departamentos vecinos debido a la profundidad con la que ocurren.

Autoridades mantienen monitoreo permanente

El Servicio Geológico Colombiano recordó que la información contenida en los boletines sísmicos es preliminar y puede estar sujeta a actualizaciones conforme avanza el análisis de los datos registrados por la red nacional de monitoreo.

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Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y reportar si sintieron el movimiento para contribuir al análisis de intensidad realizado por los expertos.