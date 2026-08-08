Capturan a alias ‘Bonito’, segundo cabecilla de los Comandos de Frontera

El Ejército Nacional anunció la captura de alias ‘Bonito’ o ‘Boni’, señalado como segundo cabecilla de los llamados ‘Comandos de Frontera’ e integrante de los Comandos de Frontera de las disidencias de las Farc.

El operativo fue adelantado por unidades del Gaula Militar del Meta en el municipio de Guamal, donde las autoridades lograron ubicar al señalado integrante de esta organización armada.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, la captura se realizó en cumplimiento de una orden judicial y fue posible gracias a labores de inteligencia. La entidad calificó el resultado como un golpe contra las estructuras armadas que tienen presencia en diferentes zonas del sur del país.

Golpe contundente contra el crimen organizado.



El Ejército Nacional, a través del GAULA Meta, capturó en el municipio de Guamal, Meta, al segundo cabecilla de los mal llamados “Comandos de Frontera”, integrante del GAOR Estructura 48, conocido con los alias de “Bonito” o “Boni”.… pic.twitter.com/bYKkXeald5 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 8, 2026

Según la información entregada por el Ministerio, alias ‘Bonito’ tendría un amplio prontuario criminal. Las autoridades lo señalan de estar relacionado con delitos como homicidio, extorsión, narcotráfico y desplazamiento forzado.



Su captura, de acuerdo con el Gobierno, busca afectar las capacidades de los ‘Comandos de Frontera’ y de la Estructura 48, organizaciones señaladas de ejercer control mediante acciones violentas en los territorios donde tienen presencia.

La cartera de Defensa sostuvo que la Fuerza Pública continuará adelantando operaciones contra los responsables de hechos que afectan la seguridad de las comunidades y reiteró que uno de los objetivos es recuperar el control estatal en las regiones.

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El presidente Abelardo De La Espriella reaccionó al operativo y calificó la captura como un “golpe contundente contra el crimen organizado”.

El mandatario resaltó que la operación fue ejecutada por el Ejército, a través del Gaula Meta, y señaló que el resultado fue producto del trabajo de inteligencia y de una orden judicial.

“A los delincuentes se les acabó la impunidad”, afirmó De la Espriella al referirse a la captura. También aseguró que “la autoridad del Estado se respeta”.