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Urgen atención al sur de Bolívar tras acciones del ELN contra la población civil

El grupo armado restringió la circulación de vehículos y otras acciones de intimidación.

ELN (1).jpg
ELN.
Foto: imagen de archivo, Hacemos Memoría.
Por: Miguel Cardoza Cadenas
|
Actualizado: 8 de ago, 2026

La senadora Claudia Margarita Zuleta denunció una nueva acción del grupo criminal ELN contra comunidades del sur del departamento de Bolívar. Habitantes de la zona reportaron amenazas y una presunta orden para restringir la circulación de vehículos por las vías que comunican a Cantagallo, San Pablo, Simití y Santa Rosa del Sur.

Zuleta advirtió que la situación es especialmente preocupante debido a los antecedentes de paros armados, confinamientos y restricciones al transporte de vehículos y alimentos que, según señaló, han sido impuestos por el ELN en esta misma región.

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Ante la denuncia, pidió a las autoridades realizar una verificación inmediata de los hechos y, en caso de confirmarse las restricciones, desplegar las acciones necesarias para garantizar la movilidad y proteger a la población civil.

“Ningún grupo armado puede decidir quién transita por las carreteras de Colombia. En el territorio nacional manda el Estado”, afirmó Zuleta.

También pidió atención urgente para el sur de Bolívar al presidente Abelardo De La Espriella, al ministro del Interior, Rodrigo Lara; y al ministro de Defensa, Jorge Mora.

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La denuncia se produjo luego de que, durante la mañana, también se reportara la instalación de un artefacto, al parecer explosivo, en la vía que comunica a San Pablo con Simití, antes de llegar a la ‘Ye’ de Simití.

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