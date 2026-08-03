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Dos soldados resultaron heridos tras explosión de campo minado de las disidencias en Guaviare

Los militares fueron alcanzados por el artefacto explosivo improvisado durante una operación en zona rural de San José del Guaviare.

Soldados heridos tras explosión de campo minado en Guaviare.
Soldados heridos tras explosión de campo minado en Guaviare. Suministrada.
Por: Felipe García
|
Actualizado: 3 de ago, 2026

Dos soldados profesionales del Ejército resultaron heridos luego de la activación de un campo minado cuando desarrollaban una operación militar en la vereda Caño Tigre, zona rural de San José del Guaviare. El ataque fue atribuido a criminales de la estructura ‘Jhon Linares’ del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc.

Los hechos ocurrieron cuando el pelotón adelantaba una misión de observación. Allí, los soldados activaron un artefacto explosivo improvisado que, de acuerdo con el reporte, hacía parte de un campo minado instalado por ese grupo armado criminal.

Los heridos fueron identificados como los soldados profesionales Jhon Fred Meza González y Luis Carlos Guevara Perea, quienes fueron evacuados inicialmente al Hospital Municipal de San José del Guaviare para recibir atención médica. Ambos soldados fueron trasladados posteriormente al Hospital Militar Central para recibir tratamiento especializado.

El parte médico indica que Jhon Meza González sufrió un trauma craneoencefálico leve, acompañado de desorientación y amnesia transitoria, además de un trauma ocular no penetrante. Su estado es estable, aunque requiere estudios neurológicos y valoración por neurocirugía.

Entretanto, Luis Guevara Perea presenta lesiones de mayor gravedad. De acuerdo con la evaluación médica, sufrió heridas en el rostro, trauma en ambos globos oculares, una lesión perforante en la nariz y el maxilar, así como posibles fracturas del maxilar superior y del piso de la órbita ocular, por lo que será sometido a valoración por especialistas.

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