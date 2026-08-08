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Adolescente resultó herido por explosión de mina antipersonal sembrada por la guerrilla en Tibú

La víctima realizaba labores agrícolas con su familia en zona rural. Fue trasladado a Cúcuta en helicóptero.

Mina antipersonal
Ejército Nacional
Por: Laura Alejandra Moreno
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Actualizado: 8 de ago, 2026

Un adolescente de 17 años resultó gravemente herido tras la activación de una mina antipersonal en zona rural de Tibú, Norte de Santander, mientras realizaba trabajos agrícolas junto con su familia.

El hecho se presentó en el sector conocido como kilómetro 20, sobre la vía que comunica a Tibú con La Gabarra. De acuerdo con la información conocida, el joven transitaba por una vía terciaria cuando pisó el artefacto explosivo.

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Tras la detonación, habitantes del sector auxiliaron al adolescente y lo trasladaron hasta el Hospital Regional Norte de Tibú. Allí recibió atención médica inicial y fue estabilizado mientras se coordinaba su remisión a un centro asistencial de mayor complejidad en Cúcuta.

Sin embargo, las condiciones de seguridad en la zona impidieron realizar el traslado por carretera. Además, se reportó una presunta agresión contra la misión médica, por lo que fue necesario recurrir a una evacuación aérea.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana dispuso un helicóptero UH-60 Ángel para realizar el traslado aeromédico. La aeronave, cuya misión fue coordinada desde el Comando Aéreo de Combate No. 1, en Puerto Salgar, permitió llevar al adolescente hasta Cúcuta para que recibiera atención especializada.

El caso del adolescente se suma a otro hecho violento registrado recientemente en la zona rural de Tibú. En la vereda Tres Curvas, un adulto mayor resultó gravemente herido luego de ser víctima del lanzamiento de drones cargados con explosivos.

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