Consulado de Colombia acompaña a familiares tras accidente de helicóptero en Río de Janeiro

La Cancillería colombiana expresó sus condolencias por el accidente aéreo ocurrido este sábado 8 de agosto en Río de Janeiro, Brasil, y confirmó que, de acuerdo con información preliminar, tres de las cuatro personas fallecidas serían ciudadanas colombianas.

La cónsul de Colombia en Río de Janeiro, Diana Carolina Páez Gamboa, informó que el consulado tuvo conocimiento del accidente del helicóptero que cayó en una zona boscosa y de difícil acceso, en la región de Vista Chinesa, en Alto da Boa Vista, en el sur de Río de Janeiro, esto hacia las 11:30 de la mañana.

“Desde esa hora estamos en contacto permanente con las autoridades, con la defensa civil, la policía civil, los bomberos, la alcaldía, que son las personas encargadas de las operaciones de rescate y atención a las víctimas.” afirmó.

La cónsul de Colombia en Río de Janeiro, Diana Carolina Páez Gamboa, informó que tres de las cuatro personas fallecidas en el accidente de helicóptero serían colombianas. Entre ellas habría una menor de edad y todas pertenecerían a una misma familia que estaba de turismo en la… pic.twitter.com/EWssM1TcEz — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 9, 2026

De acuerdo con la funcionaria, las tres personas que serían colombianas pertenecerían a una misma familia y se encontraban en Río de Janeiro como turistas. Entre ellas habría una menor de edad.



Páez Gamboa también explicó que el Consulado de Colombia en Río de Janeiro, mantiene comunicación con los familiares de las víctimas, tanto con quienes se encuentran en Brasil como con aquellos que permanecen en Colombia.

“Desde el Consulado continuamos haciendo las gestiones, el seguimiento, el apoyo y la orientación necesaria tanto a la familia como a las autoridades locales, con el fin de que puedan retornar pronto a Colombia y superar este difícil momento”, señaló la cónsul.

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Cancillería también mantiene acompañamiento a los familiares

A través de un comunicado, El Ministerio de Relaciones Exteriores también informó que el Consulado de Colombia en Río de Janeiro está en coordinación con las autoridades locales y adelanta las diligencias pertinentes tras el accidente aéreo ocurrido este 8 de agosto en esa ciudad.

La Cancillería señaló también además que el Consulado está contactando a los familiares de las víctimas para brindarles la orientación correspondiente.

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El Ministerio expresó sus condolencias y solidaridad con las familias y allegados de las víctimas.

La Cancillería indicó que continuará brindando la asistencia consular que resulte procedente, en el marco de sus competencias y de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.