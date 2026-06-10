En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
La Ola Blu
Petro suspendido
De La Espriella
Iván Cepeda
Colombia, campeón de Liga de Naciones femenina

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Sancionarán a 21 conjuntos residenciales de Floridablanca por mal manejo de basuras

Sancionarán a 21 conjuntos residenciales de Floridablanca por mal manejo de basuras

Las sanciones a los conjuntos residenciales serán pedagógicas o económicas de acuerdo con lo que determine la inspección de Policía con base en la norma.

Sanciones a conjuntos por mal manejo de basuras.JPG
Blu Radio. Sanciones a conjuntos por mal manejo de basuras //Foto: Alcaldía de Floridablanca
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 10 de jun, 2026

La Alcaldía de Floridablanca inició procesos sancionatorios contra 21 conjuntos residenciales por incumplir las normas relacionadas con la adecuada separación y disposición de residuos sólidos, como parte de una estrategia que busca fortalecer la cultura ambiental y reducir la presión sobre el relleno sanitario El Carrasco.

Según explicó Juan Camilo Jaramillo, ingeniero de la Oficina de Gestión Ambiental y Mitigación del Riesgo, durante las inspecciones se evalúan aspectos como la clasificación de los residuos, el aprovechamiento de materiales reciclables y la forma en que estos son entregados al servicio público de aseo.

Evaluamos cómo realizan la separación en la fuente, el aprovechamiento de materiales reciclables y la forma en que entregan estos residuos al servicio público de aseo, con el objetivo de reducir los impactos ambientales asociados a la situación que enfrenta el relleno sanitario El Carrasco”, señaló el funcionario.

La estrategia se desarrolla en cumplimiento del Decreto Municipal 297 de 2024 y de la Ley 1801, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, normas que establecen obligaciones para ciudadanos, empresas y organizaciones en materia de manejo adecuado de residuos sólidos.

Antes de iniciar la etapa sancionatoria, la Administración Municipal adelantó jornadas de sensibilización dirigidas a conjuntos residenciales, instituciones educativas, centros comerciales y supermercados, considerados grandes generadores de residuos.

Las autoridades indicaron que los 21 procesos actualmente en curso son evaluados por las Inspecciones de Policía, que determinarán el tipo de sanción a imponer. Dependiendo de cada caso, las medidas podrían ser pedagógicas o económicas.

Lea también:

FOTO ALCALDÍA RIONEGRO- BASURAS.jpg
Santanderes

Habitantes de Rionegro botaron basura frente a la Alcaldía; llevan 15 días sin recolección

Basuras Alcaldía de Rionegro- Santander.jpg
Santanderes

Declaran la emergencia sanitaria en Rionegro, Santander, por crisis de basuras

La Alcaldía de Floridablanca reiteró el llamado a las propiedades horizontales y demás grandes generadores para que implementen sistemas adecuados de clasificación de residuos mediante contenedores diferenciados y habiliten espacios apropiados para el almacenamiento del material reciclable.

Publicidad

“Nosotros como ciudadanos debemos entender que estas acciones son por nuestro bienestar y por las generaciones futuras. Es fundamental reciclar, aprovechar los materiales que aún tienen utilidad y evitar que los residuos terminen contaminando nuestras fuentes hídricas”, manifestó Hernán Gómez Rueda, residente del conjunto residencial Santa Coloma.

Las sanciones por incumplir estas disposiciones pueden alcanzar hasta ocho salarios mínimos diarios legales vigentes.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Bucaramanga

Floridablanca

Santander

Manejo de residuos

Blu Radio

Publicidad

Publicidad

Publicidad