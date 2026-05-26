Declaran la emergencia sanitaria en Rionegro, Santander, por crisis de basuras

La grave acumulación de basuras en Rionegro, Santander, que llevó a decenas de habitantes a dejar las basuras frente a la Alcaldía municipal como protesta, obligó a la administración local a declarar la emergencia sanitaria para restablecer el servicio de recolección y disposición final.

El alcalde de Rionegro, Héctor Santana Muñoz, explicó que la problemática se originó por el bloqueo de las vías que conducen al relleno sanitario de Aguachica, Cesar, lugar donde el municipio venía realizando la disposición final de los residuos desde hace más de dos años.

“Nosotros contemplábamos la posibilidad de que se levantara el paro en Aguachica y se pudiera disponer de manera normal. Sin embargo, eso no ocurrió y tuvimos que declarar la emergencia sanitaria para poder hacer un contrato con Emservir”, señaló el mandatario.

Según explicó Santana Muñoz, la situación logística cambió radicalmente desde que Rionegro dejó de disponer residuos en El Carrasco, en Bucaramanga, y comenzó a trasladarlos hasta Aguachica.



“Antes nos demorábamos una hora haciendo la disposición en El Carrasco y ahora son cerca de seis horas para llegar hasta Aguachica”, indicó.

El alcalde precisó que la protesta en Aguachica, relacionada con el presunto incumplimiento en la pavimentación de una vía, impidió el tránsito de los vehículos recolectores hacia el sitio de disposición final.

Frente a esta contingencia, la Alcaldía inició un proceso para contratar una nueva operación de transporte y disposición de residuos hacia San Gil. Sin embargo, el mandatario aclaró que, pese a la emergencia, debían cumplirse los procedimientos legales y contractuales establecidos.

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“Por más que esto sea una calamidad y una emergencia sanitaria, nosotros no podemos violar los temas de contratación. Debemos cumplir unos requisitos establecidos en la ley”, manifestó.

El mandatario indicó que las cotizaciones necesarias para avanzar con el contrato interadministrativo con la empresa Emservir solo fueron entregadas el lunes 25 de mayo, lo que retrasó el inicio de la nueva operación. Además, señaló que este martes 26 de mayo se adelantaría la compra de las pólizas requeridas para habilitar los vehículos.

“Esperamos que apenas estén activas las pólizas podamos volver a la normalidad en la recolección de residuos”, agregó.

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Mientras se concreta la nueva operación, la administración municipal realizó durante la madrugada labores de recolección para retirar las basuras acumuladas en las calles y las que fueron dejadas frente al Palacio Municipal durante la protesta ciudadana.

Por su parte, Ismaris Ortíz, gerente de Veolia para Santander y Cesar, aclaró que la empresa no presta directamente el servicio de aseo en Rionegro, pero confirmó que existe un contrato vigente con Emservir para la disposición final de residuos en el relleno sanitario Las Bateas.

“Las vías de hecho y bloqueos son los que impiden el tránsito normal hacia el sitio de disposición final. Sin embargo, Las Bateas continúa operando con licencia ambiental vigente. La alcaldía de Aguachica, igualmente, habilitó vías alternas para que los carros pudieran llegar al relleno sanitario. De hecho nosotros como veolia estamos llegando sin inconveniente”, afirmó.

Entre tanto, el concejal de Rionegro, Albeiro Jiménez, cuestionó la gestión de la administración municipal y aseguró que las fallas en la recolección de residuos no son recientes.

“No es un tema de hoy ni de ayer, es una problemática que viene desde 2024. En muchos sectores duran semanas o hasta meses sin recoger las basuras y la gente ya se cansó de esta situación”, expresó el cabildante.

La emergencia sanitaria continúa vigente mientras se restablece completamente la operación de recolección y disposición de residuos en el municipio.