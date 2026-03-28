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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Detonan un artefacto explosivo contra fachada de un hotel en Aguachica, Cesar

Detonan un artefacto explosivo contra fachada de un hotel en Aguachica, Cesar

Las autoridades analizan si el ataque fue motivado por alguna extorsión o por amenazas contra el dueño de este negocio.

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