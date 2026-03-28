Detonan un artefacto explosivo contra fachada de un hotel en Aguachica, Cesar

Las alarmas están encendidas en el municipio de Aguachica, Cesar, debido al atentado contra la fachada de un hotel de apartamentos llamado Mingo, ocurrido en la madrugada de este sábado con un artefacto explosivo, al parecer de tipo granada.

En imágenes de cámaras de seguridad —que se han hecho virales por las redes sociales— se puede apreciar como un hombre en motocicleta es el encargado de lanzar el artefacto, mientras que los trabajadores del lugar apenas se percataron salieron corriendo para ponerse a salvo.

Blu Radio conoció que en estos momentos se está llevando a cabo un consejo de seguridad extraordinario convocado por la Alcaldía municipal, en el que se espera tomar medidas que permitan encontrar a los responsables.

Al mismo tiempo, se analiza si el ataque fue motivado por alguna extorsión o por amenazas contra el dueño de este negocio.



“El día de hoy (sábado) a las 2:10 de la mañana aproximadamente, se nos presenta el lanzamiento de un artefacto explosivo en el municipio de Aguachica y en el hotel Mingo. Exactamente, allí hombres en motocicleta lanzaron un artefacto donde gracias a Dios las afectaciones fueron materiales, no tenemos lesiones de personas. Sin embargo, en medio de la reacción se adelanta un plan candado que no nos permite capturar a los responsables”, dijo inicialmente.

“De manera coordinada con todas las autoridades hemos diseñado un plan para poder intervenir a Aguachica durante esta semana. Hemos venido fortaleciendo la seguridad, el pie de fuerza, los nuevos sistemas tecnológicos. No es suficiente y vamos a trabajar con el Ejército Nacional, CTI de la Fiscalía y con el Gaula, siendo este el objetivo del consejo de seguridad para darle un parte de tranquilidad a la comunidad”, siguió diciendo.

“No caigan en mentiras. Estos eventos son aprovechados por la delincuencia común y por los grupos criminales para llamar a amedrentar, estafar, extorsionar, así que estaremos prestos en las autoridades para atender cualquier requerimiento. Tenemos varias hipótesis que nos conducen a la participación de los grupos armados”, culminó.

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Finalmente, hay que destacar que en esta zona de la región Caribe delinquen el ELN, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo.