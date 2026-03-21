Caen presuntos extorsionadores del alcalde de La Jagua de Ibirico, en Cesar: exigían $300 millones

En el parqueadero de un centro comercial en Valledupar fueron capturadas tres personas, entre las que se encuentra un abogado llamado Juan David López, señaladas de extorsionar desde hace meses a Leonardo Hernández, alcalde del municipio de La Jagua de Ibirico, en Cesar.

De acuerdo a los datos conocidos por Blu Radio, el encuentro en el que desarrolló la detención fue coordinado por el Gaula de la Policía, pues allí se había acordado la entrega de 70 millones de pesos que al parecer Juan David López exigió con el fin de no denunciar ante la Fiscalía unas supuestas irregularidades que cometió el mandatario en su gestión.

Esa versión coincide con la declaración del mandatario entregada al medio Radio Guatapurí, donde aseguró que inicialmente la suma solicitada era de 30 millones de pesos. No obstante, alcanzó a realizar un abono de hasta 50 millones de pesos, por lo que prefirió denunciar antes de seguir dándoles dinero.

Leonardo Hernández, alcalde de La Jagua de Ibirico Foto: @leoalcalde

"El día 21 de febrero le entregué 50 millones de pesos, y ahí estuvo de testigo mi conductor. También previamente se le había entregado una alta suma de dinero para evitar que siguiera denunciando. Este ciudadano tenía unas personas que mandaba a negociar con nosotros, y si nosotros le entregábamos un recurso, él se retractaba de las denuncias que había hecho ante la Fiscalía”, alcanzó a decir Leonardo Hernández.



“Nosotros ya conocíamos la situación, ya estaba denunciado, y quisimos hacer el acompañamiento hasta que el señor se mostrara con más confianza. Nosotros, los alcaldes, muchas veces, por miedo, hemos sido sometidos por este tipo de personas. Tuvimos la gallardía de denunciar y hoy se está haciendo justicia”, agregó.

Los hombres ya están a disposición de la Fiscalía General de la Nación y este sábado se adelantarán sus audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.