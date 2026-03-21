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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Caen presuntos extorsionadores del alcalde de La Jagua de Ibirico, en Cesar: exigían $300 millones

Caen presuntos extorsionadores del alcalde de La Jagua de Ibirico, en Cesar: exigían $300 millones

Los hombres ya están a disposición de la Fiscalía y este sábado se adelantarán sus audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.

Leonardo Hernández, alcalde del municipio de La Jagua de Ibirico.png
Leonardo Hernández, alcalde del municipio de La Jagua de Ibirico, en Cesar.
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Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de mar, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

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