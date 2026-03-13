En vivo
Emergencia económica
Juan Daniel Oviedo
Guerra en Irán
Elecciones presidenciales 2026

Revelan detalles de hombre capturado en Bucaramanga por masacre de ocho personas en Cesar

Revelan detalles de hombre capturado en Bucaramanga por masacre de ocho personas en Cesar

El hombre estaría vinculado con una incursión armada perpetrada en diciembre de 2005 por integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en zona rural del municipio de Curumaní, Cesar.

