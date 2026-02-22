En vivo
Santanderes

Un hombre muerto y tres heridos deja riña en Girón, Santander: capturaron al responsable

El altercado se habría originado por un reclamo, cuándo un hombre estaba usando indebidamente el río como baño, lo que desató un cruce de palabras que posteriormente terminó en un enfrentamiento con cuchillos.

Una riña terminó en tragedia en girón un hombre fue capturado
Imagen de las autoridades. Una riña terminó en tragedia en girón un hombre fue capturado
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 22 de feb, 2026

