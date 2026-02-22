Cantante fue asesinado por cuatro hombres en medio de pelea callejera: esto se sabe

Hay conmoción en Ciudad de México por el asesinato de Juan Carlos Santiago Galván, conocido artísticamente como FroSan, cantante reconocido en la escena de los narcocorridos.

De acuerdo con los reportes oficiales, el crimen ocurrió el pasado 11 de febrero, cuando el artista recibió un disparo en la cabeza en medio de una riña callejera. Aunque fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de la herida.

Un día después del homicidio, autoridades capitalinas confirmaron la captura de cuatro personas señaladas como presuntas responsables. Posteriormente, se conoció que los detenidos tendrían antecedentes judiciales por delitos relacionados con la venta de estupefacientes.

En las últimas horas, el periodista mexicano Carlos Jiménez difundió en sus redes sociales un video que muestra el momento del ataque, material que ya hace parte de las pruebas en poder de la Fiscalía.



En las imágenes se observa cómo un vehículo gris se estaciona a un costado de la avenida mientras al menos cuatro hombres rodean la zona. Minutos después, se aproxima otro automóvil, presuntamente en el que se movilizaba la víctima, momento en el que se escuchan las detonaciones. Tras el ataque, el cantante quedó gravemente herido sobre el andén.

Según los primeros reportes, Santiago Galván habría salido de su vivienda hacia una tienda cercana para comprar bebidas alcohólicas cuando sostuvo una discusión con los hombres que, posteriormente, le dispararon.

Juan Carlos Santiago Galván era conocido por interpretar temas como “En el Humo Radicamos”, “Gordo Caldos II”, “Pura FM del Fresa y Pescado” y “Trayectoria Arremangada”, canciones que le dieron reconocimiento dentro del género.

Las autoridades continúan con la investigación y no descartan un posible vínculo del caso con estructuras criminales. En medio de la captura de uno de los señalados, se escuchó a una mujer gritar: “ES MI HIJO, ÉL NO HIZO NADA”, mientras agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizaban el procedimiento.

Según versiones preliminares, uno de los detenidos había salido recientemente de prisión y fue recapturado tras el operativo.

