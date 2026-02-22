Escudo Nacional Antidrones: 74 empresas de 20 países interesadas en el proyecto, según minDefensa

El Ministerio de Defensa Nacional aseguró que el proyecto Escudo Nacional Antidrones avanza sin injerencias externas ni favorecimientos y que, hasta la fecha, 74 empresas de 20 países han manifestado su interés en participar en esta iniciativa estratégica, considerada una de las apuestas más ambiciosas del Gobierno para enfrentar la amenaza de ataques con drones en el país.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó a través de su cuenta en X que este amplio interés internacional fortalece el estudio de mercado que actualmente se adelanta como parte de la fase precontractual. Según explicó, esta etapa es clave para estructurar los estudios previos y garantizar que el proceso sea sólido, técnico y transparente.

De acuerdo con la cartera de Defensa, cerca de 9.000 intentos de ataques con drones fueron detectados en 2025. Aunque aproximadamente el 96 % de estos fueron inhibidos, el 4 % restante dejó como saldo la muerte de varios uniformados y civiles, además de más de un centenar de heridos.

Para el Ministerio, esta realidad evidencia la urgencia de poner en marcha el Escudo Nacional Antidrones, un proyecto valorado en 6,7 billones de pesos. La primera fase, que comenzará a desarrollarse en 2026, tendrá un presupuesto cercano a un billón de pesos.



Hasta la fecha, 74 empresas de 20 países han manifestado su interés en participar en el Proyecto del Escudo Nacional Antidrones, lo que evidencia la pluralidad de ofertas, tecnologías y enfoques que deben ser considerados en el marco de esta iniciativa estratégica.



El proyecto fue anunciado oficialmente el 10 de enero de 2026 y responde, según el Gobierno, al uso cada vez más sofisticado de drones por parte de grupos armados ilegales y organizaciones narcoterroristas, que los emplean para ataques con explosivos, espionaje y vigilancia ilegal.

La entidad precisó que actualmente la iniciativa se encuentra en etapa de estudio de mercado, dentro de la fase precontractual. En esta fase participan comités estructuradores de cada Fuerza —Ejército, Armada, Fuerza Aeroespacial y Policía—, además de los equipos evaluadores y la Dirección de Contratación del Ministerio.

El Ministerio subrayó que ninguna persona ajena a la entidad hace parte del proceso y que este cuenta con el acompañamiento del Grupo de Transparencia de la cartera, así como con interacción permanente con la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, en el marco del principio de colaboración armónica.

Uno de los criterios definidos por el Gobierno es que la contratación se realizará de manera directa entre el Estado colombiano y los fabricantes de la tecnología o sus representantes legales, con acompañamiento de las embajadas de los países involucrados. No se aceptarán intermediarios.

En diciembre de 2025, el presidente Gustavo Petro anunció que acudiría a la figura de urgencia manifiesta para acelerar la compra inicial de sistemas antidrones, tras un ataque a una base militar en Aguachica, Cesar, que dejó seis militares muertos y al menos 26 heridos.