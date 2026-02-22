En vivo
Escudo Nacional Antidrones: 74 empresas de 20 países interesadas en el proyecto, según minDefensa

La iniciativa de defensa nacional para tener un Escudo Antidrones, valorado en más de 6 billones de pesos, continúa en su fase precontractual.

