En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva EPS
Expríncipe Andrés
Salario mínimo
Nuevo pasaporte

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Contaminación obliga a reubicar babillas del caño Pozo Siete en Barrancabermeja

Contaminación obliga a reubicar babillas del caño Pozo Siete en Barrancabermeja

La Secretaría de Ambiente trasladará los reptiles a la Ciénaga San Silvestre, mientras el sector será intervenido con jornadas de limpieza. Autoridades advierten grave acumulación de basura y electrodomésticos en el afluente.

Reubican a babillas en Barrancabermeja por alta contaminación
Imagen de la Administración. Reubican a babillas en Barrancabermeja por alta contaminación
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 22 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad