Aeropuerto de Guadalajara niega veracidad de videos de ataques: "Una psicosis entre pasajeros"

Este domingo 15 de febrero de 2026, México vive una ola de violencia tras confirmarse la muerte del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, quien fue abatido durante un operativo de las fuerzas federales en el estado de Jalisco, según información compartida por EFE.

El operativo, que tuvo lugar al sur de Guadalajara, capital de Jalisco, derivó en fuertes enfrentamientos en la región, lo que llevó a un incremento de la violencia en México, pues integrantes del cartel se tomaron vías de varios estados del país norteamericano, generando incendios para frenar el avance de las autoridades mexicanas.

Pese a ello, varios videos se hicieron virales en redes sociales. En estos se ve a personas al interior del Aeropuerto de Guadalajara corriendo y gritando por presuntos ataques de organizaciones criminales dentro del recinto.

En las grabaciones se observa a múltiples personas intentando refugiarse de supuestos ataques del narco. Aunque no se vieron personas armadas, sí se generó un fuerte temor en redes sociales.



🇲🇽‼️ | URGENTE — Masivas evacuaciones y caos total en el Aeropuerto de Guadalajara.



Reportan la presencia de grupos armados. Si el narco está tomando el aeropuerto, esto va a ser una locura.



Guadalajara es una de las sedes de México en el Mundial 2026. pic.twitter.com/Mvd4zma8R2 — Agustín Antonetti (@agusantonetti) February 22, 2026

Aeropuerto de Guadalajara desmiente videos

Ante los múltiples videos que se viralizaron en redes sociales, donde se ve a personas huyendo, el Gabinete de Seguridad de México señaló que los aeropuertos de Jalisco operan con normalidad y que los pasajeros toman sus vuelos sin contratiempos.

Junto a ello, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara emitió un comunicado en el que confirmó las declaraciones del Gabinete de Seguridad y señaló que la terminal funciona sin cancelaciones ni afectaciones en sus operaciones, y que la situación de violencia que azota a México no impacta la operación interna del aeropuerto.

🚨 Comunicado oficial: pic.twitter.com/BQSMaJVHPH — Aeropuerto Internacional de Guadalajara. IATA: GDL (@Aeropuerto_GDL) February 22, 2026

Asimismo, indicaron que la terminal aérea se encuentra bajo protección de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como parte de las acciones de coordinación.

Es importante precisar que no se han registrado incidentes al interior de las instalaciones ni existe riesgo para pasajeros, colaboradores o visitantes. La información y el material que circulan en redes sociales no corresponden a situaciones de riesgo dentro de las terminales, sino a psicosis presentada entre los pasajeros, lo que ha generado percepciones que no reflejan la situación real en los aeropuertos Señaló el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Asimismo, se instó a los pasajeros y usuarios a mantener la calma y atender las indicaciones del personal aeroportuario.



Colombia jugará el Mundial 2026 en Guadalajara

Cabe recordar que Guadalajara será una de las sedes del Mundial 2026. De hecho, la Selección Colombia disputará el segundo compromiso del certamen en el estadio Akron, escenario donde juega Chivas.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo llegarán a Guadalajara para enfrentar al ganador del repechaje entre Nueva Caledonia, Jamaica y República del Congo el próximo 23 de junio.

Sin embargo, ante el panorama de seguridad en la región, se espera que las autoridades mexicanas brinden las garantías necesarias para disputar el Mundial de la FIFA.