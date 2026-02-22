En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva EPS
Expríncipe Andrés
Salario mínimo
Nuevo pasaporte

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Aeropuerto de Guadalajara niega veracidad de videos de ataques: "Una psicosis entre pasajeros"

Aeropuerto de Guadalajara niega veracidad de videos de ataques: "Una psicosis entre pasajeros"

En redes sociales, videos dejaron ver el dramático episodio que se vive en Guadalajara tras la muerte del líder del CJNG.

Publicidad

Publicidad

Publicidad