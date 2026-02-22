En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Muerte de ‘El Mencho’ desata jornada violenta en México: bloqueos e incendios en varios estados

Muerte de ‘El Mencho’ desata jornada violenta en México: bloqueos e incendios en varios estados

La muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación provocó reacciones violentas en al menos seis estados de México, con carreteras cerradas, transporte suspendido y negocios incendiados.

Abaten a alias 'Mencho', líder de Cartel de Jalisco
Abaten a alias 'Mencho', líder de Cartel de Jalisco
AFP - Departamento de Estado de EE.UU.
Por: Felipe García
|
Actualizado: 22 de feb, 2026

