Muerte de ‘El Mencho’ desata jornada violenta en México: bloqueos e incendios en varios estados

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, desató una jornada de violencia coordinada en varias regiones de México. El capo, uno de los narcotraficantes más buscados por Estados Unidos, habría sido abatido durante un operativo de fuerzas federales, lo que desencadenó reacciones inmediatas del crimen organizado.

Horas después de conocerse la información, comenzaron a registrarse bloqueos y ataques en distintos estados. Supuestos integrantes de grupos criminales incendiaron vehículos para cerrar carreteras en Jalisco, Michoacán y Tamaulipas, mientras que en Guanajuato se reportaron ataques a establecimientos comerciales. La violencia coincidió con operativos federales en marcha, lo que elevó la tensión en el occidente y norte del país.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que un operativo en el municipio de Tapalpa derivó en enfrentamientos. Según explicó, grupos armados respondieron con la quema y colocación de vehículos atravesados en distintas vías para obstaculizar el despliegue de las autoridades. Ante la escalada, el mandatario ordenó activar el “código rojo”, suspender temporalmente el transporte público en algunas zonas e instalar una Mesa de Seguridad permanente en coordinación con fuerzas federales.

En Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública informó de bloqueos en carreteras vinculados a “labores para la captura de objetivos criminales”, aunque sin precisar detalles. La situación obligó incluso a suspender las salidas de autobuses desde la terminal de Morelia, dejando a decenas de pasajeros varados. En paralelo, autoridades de Guanajuato confirmaron incendios en farmacias y tiendas de conveniencia en distintos puntos del estado.

La violencia también se extendió al norte. En Tamaulipas, la vocería estatal reportó bloqueos con vehículos incendiados en varias carreteras durante la mañana. Medios locales añadieron reportes de incendios en avenidas y comercios en Colima, Nayarit y Aguascalientes, aunque estos episodios aún no han sido confirmados oficialmente.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran carreteras cubiertas por columnas de humo y automotores calcinados atravesados en vías principales. También circulan fotografías de locales comerciales en llamas, especialmente en Guanajuato, lo que evidencia la magnitud de la reacción tras el operativo federal.

Hasta el momento, no hay reportes oficiales de personas heridas. El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México señaló en un comunicado que se atienden los bloqueos registrados en varias zonas, especialmente en Jalisco, derivados de acciones federales en curso. Sin embargo, las autoridades no han confirmado públicamente el resultado final del operativo ni detalles sobre la situación del líder criminal.