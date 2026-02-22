En vivo
Blu Radio  / Nación  / Exparticipante de La Voz Kids falleció atropellada por conductor irresponsable en Autopista del Café

Exparticipante de La Voz Kids falleció atropellada por conductor irresponsable en Autopista del Café

En la Autopista del Café, entre Armenia y Pereira, dos personas fueron atropelladas por un conductor que se fugó del lugar. Las víctimas ya fueron identificadas y una de ellas participó en La Voz Kids.

