Las dos personas que fallecieron en el accidente de tránsito ocurrido la noche anterior en la vía Armenia–Pereira fueron identificadas como William Paipa, de 46 años, y Nicole Valeria Vargas Gómez, de 19. El siniestro se registró en el kilómetro 2 de este corredor vial, en jurisdicción del departamento del Quindío.

De acuerdo con el análisis de cámaras de seguridad del sector y la información recopilada por las autoridades, las víctimas trabajaban en la promoción de bebidas alcohólicas y se dirigían a participar en un evento en un establecimiento de entretenimiento nocturno de la zona.

Según el reporte preliminar, cuando intentaban cruzar la doble calzada fueron embestidos por una camioneta. El conductor del vehículo habría huido del lugar sin prestar auxilio a los afectados.

Por ahora, las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho e identificar al responsable.



Exparticipante de La Voz Kids falleció atropellada por conductor irresponsable en Autopista del Café Foto: redes sociales

En el municipio de Circasia, donde residían, familiares y conocidos los recuerdan por su dedicación al trabajo. En el caso de Nicole Valeria Vargas Gómez, allegados destacaron su sueño de convertirse en cantante. La joven participó en 2019 en el programa La Voz Kids del Caracol Televisión, donde fue reconocida por su talento vocal.