Tecnología e IA para transformar el país: 22 de febrero - Blu 4.0 programa completo Propuestas políticas, educación digital y avances en inteligencia artificial marcaron el debate sobre cómo innovar, emprender y cerrar brechas en Colombia este 22 de febrero de 2026.