Tecnología e IA para transformar el país: 22 de febrero - Blu 4.0 programa completo

En esta emisión de Blu 4.0, el programa reunió a candidatos, líderes académicos y expertos en tecnología para analizar propuestas que cruzan desarrollo productivo, innovación y transformación digital.
- Leonor Espinosa, chef, empresaria y candidata, planteó la gastronomía como política pública para conectar el campo con la ciudad, fortalecer economías regionales y facilitar la formalización del empleo joven y femenino.
- Claudia Romero, candidata y gestora social, priorizó la seguridad digital para la niñez, créditos blandos para madres cabeza de hogar y una mayor participación política de los jóvenes en Bogotá.
- Vladimir Rodríguez, candidato y consultor en temas de seguridad, presentó iniciativas legislativas sobre seguridad como derecho humano, ciberdefensa y cultura como herramienta de prevención de la violencia.
- María Juliana Herrera, gerente de relaciones institucionales de Huawei, explicó la alianza con MinTIC para capacitar gratuitamente en inteligencia artificial, 5G y computación en la nube.
- Jair Ramírez, vocero de Conia, expuso el trabajo de esta red internacional en la construcción de marcos éticos para la convivencia entre humanos e inteligencia artificial.
- Javier Alberto Ayala, rector de la Universidad Militar Nueva Granada, destacó la expansión de la educación virtual y nuevos programas en ciberseguridad y ciencias aeroespaciales.
- María Isabel Mancarrés, especialista en ciberseguridad de Kaspersky, alertó sobre estafas digitales y entregó claves para proteger la información financiera.
- Estefanía Buitrago, gerente de producto de LG Electronics, presentó avances en climatización inteligente orientados al ahorro energético y al confort del usuario.