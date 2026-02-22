En vivo
Tecnología e IA para transformar el país: 22 de febrero - Blu 4.0 programa completo

Propuestas políticas, educación digital y avances en inteligencia artificial marcaron el debate sobre cómo innovar, emprender y cerrar brechas en Colombia este 22 de febrero de 2026.

