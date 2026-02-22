En vivo
Alcaldes del suroeste antioqueño siguen en oposición a cierres por obras en Troncal del Café

La Agencia Nacional de Infraestructura definió nuevos horarios de cierre para obras en el sector Las Areneras desde este 25 de febrero.

