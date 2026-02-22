Alcaldes del suroeste antioqueño siguen en oposición a cierres por obras en Troncal del Café

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informó que, tras la culminación de obras en el sector Sinifaná del corredor vial Pacífico 1, se implementará un Plan de Manejo de Tráfico en el sector Las Areneras a partir del miércoles 25 de febrero.

El plan contempla restricciones de circulación entre las 8:30 a.m. y 10:30 a.m., y entre las 11:30 a.m. y 1:30 p.m. Durante la franja de 10:30 a.m. a 11:30 a.m. se habilitará una ventana de paso que permitirá la circulación en un sentido y luego en el contrario. Según la ANI, la medida será evaluada para posibles ajustes de acuerdo con el comportamiento del tránsito.

Pese a esto, los alcaldes de la zona expresaron su inconformidad con la medida. El alcalde de Amagá, Wilser Molina, aseguró que este “pare y siga” generaría mayor congestión y propuso que las obras se ejecuten en horario nocturno o durante el día sin cierres. También se manifestaron en contra los mandatarios de Concordia, Alexandra Herrera, y de Titiribí, Alex David Restrepo.

Invías

El comité departamental conformado por los 23 alcaldes, la Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia e ingenieros expertos buscará alternativas y llevará propuestas a la mesa de trabajo con la ANI y la Concesión Vial. Los líderes locales señalaron que los cierres podrían afectar a cerca de 400.000 habitantes del suroeste antioqueño y sugirieron que, de ser necesarios, se realicen en horario nocturno para minimizar el impacto en la movilidad y el turismo.



La ANI destacó que se conformará un comité de seguimiento con representantes de alcaldías, sector transporte y otros actores para evaluar la ejecución del plan y proponer ajustes que permitan avanzar en la construcción de las obras, garantizando la seguridad de los usuarios y operarios. Según la entidad, la medida busca “equilibrar el avance de las obras del Retorno 2 con las dinámicas de movilidad del territorio”.