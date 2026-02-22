Sinuano Día, resultado último sorteo del chance hoy, domingo 22 de febrero de 2026

El Chance Sinuano Día se mantiene como uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados en la región Caribe de Colombia. Con presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, este sorteo se ha consolidado como una alternativa confiable.



Número ganador de Sinuano Día hoy, domingo 22 de febrero de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día de este domingo 22 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos sorteos de Sinuano Día

Sorteo Fecha Resultado Sinuano Día 20 de febrero 2026 4309 - 6 Sinuano Día 19 de febrero 2026 3680 - 1 Sinuano Día 18 de febrero 2026 7265 - 5 Sinuano Día 17 de febrero 2026 8269 - 9 Sinuano Día 16 de febrero 2026 7897 - 6 Sinuano Día 15 de febrero 2026 4162 - 0 Sinuano Día 14 de febrero 2026 6608 - 3 Sinuano Día 13 de febrero 2026 2611 - 0 Sinuano Día 12 de febrero 2026 4684 - 1 Sinuano Día 11 de febrero 2026 3423 - 5

Hora del sorteo del Sinuano Día

El Sinuano Día se juega todos los días del año, incluidos fines de semana y festivos, lo que garantiza oportunidades continuas para participar.

Los resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m., horario en el que los apostadores pueden confirmar si su número fue favorecido. La puntualidad en la divulgación de los resultados ha sido un factor determinante para fortalecer la credibilidad y confianza en el sorteo.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

El juego ofrece distintas modalidades de apuesta que se ajustan a diferentes presupuestos y preferencias:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Esta variedad permite la participación tanto de jugadores habituales como de quienes realizan apuestas de manera ocasional.



Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día

El valor de las apuestas es flexible y accesible. Los montos van desde $500 hasta $25.000 pesos colombianos, lo que facilita la participación de personas con distintos presupuestos.

La facilidad de acceso y los costos ajustables han sido claves para mantener la vigencia del Sinuano Día en la región Caribe y en otras zonas del país.



Cómo reclamar un premio del Sinuano Día

Para reclamar un premio, los ganadores deben acudir a un punto autorizado y presentar:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el monto obtenido, pueden exigirse requisitos adicionales:

