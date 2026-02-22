Sinuano Día, resultado último sorteo del chance hoy, domingo 22 de febrero de 2026

Publicidad
El Chance Sinuano Día se mantiene como uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados en la región Caribe de Colombia. Con presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, este sorteo se ha consolidado como una alternativa confiable.
El número ganador del chance Sinuano Día de este domingo 22 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.
El Sinuano Día se juega todos los días del año, incluidos fines de semana y festivos, lo que garantiza oportunidades continuas para participar.
Los resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m., horario en el que los apostadores pueden confirmar si su número fue favorecido. La puntualidad en la divulgación de los resultados ha sido un factor determinante para fortalecer la credibilidad y confianza en el sorteo.
El juego ofrece distintas modalidades de apuesta que se ajustan a diferentes presupuestos y preferencias:
Esta variedad permite la participación tanto de jugadores habituales como de quienes realizan apuestas de manera ocasional.
El valor de las apuestas es flexible y accesible. Los montos van desde $500 hasta $25.000 pesos colombianos, lo que facilita la participación de personas con distintos presupuestos.
La facilidad de acceso y los costos ajustables han sido claves para mantener la vigencia del Sinuano Día en la región Caribe y en otras zonas del país.
Para reclamar un premio, los ganadores deben acudir a un punto autorizado y presentar:
Según el monto obtenido, pueden exigirse requisitos adicionales: