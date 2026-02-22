Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy, domingo 22 de febrero de 2026

El Caribeña Día se mantiene como uno de los sorteos de chance más reconocidos en el país. Operado por Apuestas La Caribeña, este juego ha logrado posicionarse entre los preferidos de los colombianos gracias a la transparencia en sus procesos.



Número ganador de Caribeña Día hoy, domingo 22 de febrero de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este el domingo 22 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos sorteos de Caribeña Día

Sorteo Fecha Resultado Caribeña Día 21 febrero 2026 3177 - 9 Caribeña Día 20 febrero 2026 0782 - 5 Caribeña Día 19 febrero 2026 5866 - 4 Caribeña Día 18 febrero 2026 2489 - 3 Caribeña Día 17 febrero 2026 7301 - 3 Caribeña Día 16 febrero 2026 8443 - 6 Caribeña Día 14 febrero 2026 3020 - 7 Caribeña Día 13 febrero 2026 7301 - 6 Caribeña Día 12 febrero 2026 0683 - 4 Caribeña Día 11 febrero 2026 7922 - 6

Hora del sorteo Caribeña Día

El Caribeña Día se juega en el siguiente horario habitual:

Lunes a sábado: 4:00 p. m.

Una vez se lleva a cabo el sorteo, los resultados son publicados pocos minutos después, permitiendo a los apostadores verificar rápidamente si resultaron ganadores. La puntualidad en la entrega de la información se ha convertido en uno de los factores clave para su consolidación en el mercado.



Modalidades de juego disponibles

El Caribeña Día ofrece varias opciones de apuesta que se ajustan a distintos presupuestos y estrategias de juego:



4 cifras directo (superpleno): consiste en acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: se gana acertando las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: se deben acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: permite acertar las cifras sin importar el orden.

2 cifras (pata): se obtiene premio al acertar las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): se gana acertando únicamente la última cifra.

Cada modalidad ofrece diferentes niveles de premio, que dependen tanto de la precisión del acierto como del valor apostado por el jugador.



Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día

Uno de los principales atractivos de este chance es su accesibilidad económica. El valor de la apuesta está dentro de un rango que permite participar tanto a jugadores ocasionales como a quienes apuestan con mayor frecuencia:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Este margen facilita la participación sin necesidad de realizar inversiones elevadas.



Cómo reclamar un premio del Caribeña Día

Para reclamar un premio, los ganadores deben acercarse a un punto autorizado y presentar la siguiente documentación:



Tiquete original, sin daños ni alteraciones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:

