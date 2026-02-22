Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy, domingo 22 de febrero de 2026

Publicidad
El Caribeña Día se mantiene como uno de los sorteos de chance más reconocidos en el país. Operado por Apuestas La Caribeña, este juego ha logrado posicionarse entre los preferidos de los colombianos gracias a la transparencia en sus procesos.
El número ganador del chance Caribeña Día de este el domingo 22 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.
El Caribeña Día se juega en el siguiente horario habitual:
Lunes a sábado: 4:00 p. m.
Una vez se lleva a cabo el sorteo, los resultados son publicados pocos minutos después, permitiendo a los apostadores verificar rápidamente si resultaron ganadores. La puntualidad en la entrega de la información se ha convertido en uno de los factores clave para su consolidación en el mercado.
El Caribeña Día ofrece varias opciones de apuesta que se ajustan a distintos presupuestos y estrategias de juego:
Cada modalidad ofrece diferentes niveles de premio, que dependen tanto de la precisión del acierto como del valor apostado por el jugador.
Uno de los principales atractivos de este chance es su accesibilidad económica. El valor de la apuesta está dentro de un rango que permite participar tanto a jugadores ocasionales como a quienes apuestan con mayor frecuencia:
Este margen facilita la participación sin necesidad de realizar inversiones elevadas.
Para reclamar un premio, los ganadores deben acercarse a un punto autorizado y presentar la siguiente documentación:
Los requisitos adicionales dependen del valor del premio: