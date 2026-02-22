Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, domingo 22 de febrero de 2026

El Paisita Día se consolida como uno de los juegos de chance más tradicionales y consultados en Colombia, con una fuerte presencia en el departamento de Antioquia.



Número ganador de Paisita Día hoy, domingo 22 de febrero de 2026

El número ganador del chance Paisita Día de este domingo 22 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos sorteos de Paisita Día

Sorteo Fecha Resultado Paisita Día 20 febrero 2026 8267 - 5 Paisita Día 19 febrero 2026 7632 - 5 Paisita Día 18 febrero 2026 6536 - 2 Paisita Día 17 febrero 2026 6346 - 7 Paisita Día 16 febrero 2026 7119 - 8 Paisita Día 14 febrero 2026 2071 - 2 Paisita Día 13 febrero 2026 6900 - 5 Paisita Día 12 febrero 2026 2488 - 8 Paisita Día 11 febrero 2026 8298 - 2 Paisita Día 10 febrero 2026 5292 - 5

Horario del sorteo Paisita Día

Uno de los aspectos más valorados por los jugadores es la puntualidad del sorteo, que se realiza todos los días del año, incluidos domingos y festivos. Los horarios oficiales son:

Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Esta programación permite a los apostadores conocer los resultados el mismo día y adelantar el proceso de verificación de manera oportuna, ya sea en puntos físicos autorizados o a través de los canales oficiales de consulta.



Modalidades de juego disponibles

El Paisita Día ofrece distintas modalidades de apuesta, lo que facilita que cada participante elija según su presupuesto y estrategia de juego. Las opciones disponibles son:

4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.



Cada modalidad cuenta con diferentes probabilidades de acierto y montos de premio, que varían de acuerdo con el nivel de precisión requerido en la apuesta.



Cómo reclamar un premio del Paisita Día

Quienes resulten ganadores deben acercarse a un punto autorizado para reclamar su premio y presentar la documentación exigida. Los requisitos básicos son:



Tiquete original, sin daños ni alteraciones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del valor del premio, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT debidamente diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Gracias a sus horarios definidos, modalidades claras y un proceso de pago regulado, el Paisita Día continúa posicionándose como uno de los sorteos de chance más confiables del país.