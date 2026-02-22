Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, domingo 22 de febrero de 2026

Publicidad
El Paisita Día se consolida como uno de los juegos de chance más tradicionales y consultados en Colombia, con una fuerte presencia en el departamento de Antioquia.
El número ganador del chance Paisita Día de este domingo 22 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.
Uno de los aspectos más valorados por los jugadores es la puntualidad del sorteo, que se realiza todos los días del año, incluidos domingos y festivos. Los horarios oficiales son:
Lunes a sábado: 1:00 p. m.
Domingos y festivos: 2:00 p. m.
Esta programación permite a los apostadores conocer los resultados el mismo día y adelantar el proceso de verificación de manera oportuna, ya sea en puntos físicos autorizados o a través de los canales oficiales de consulta.
El Paisita Día ofrece distintas modalidades de apuesta, lo que facilita que cada participante elija según su presupuesto y estrategia de juego. Las opciones disponibles son:
4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.
3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.
3 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.
2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.
1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.
Cada modalidad cuenta con diferentes probabilidades de acierto y montos de premio, que varían de acuerdo con el nivel de precisión requerido en la apuesta.
Quienes resulten ganadores deben acercarse a un punto autorizado para reclamar su premio y presentar la documentación exigida. Los requisitos básicos son:
Dependiendo del valor del premio, pueden solicitarse requisitos adicionales:
Gracias a sus horarios definidos, modalidades claras y un proceso de pago regulado, el Paisita Día continúa posicionándose como uno de los sorteos de chance más confiables del país.