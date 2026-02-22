En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Integrantes del crimen organizado bloquearon vías tras abatimiento del líder del Cártel de Jalisco

Integrantes del crimen organizado bloquearon vías tras abatimiento del líder del Cártel de Jalisco

En imágenes difundidas por medios y redes sociales, se observan vehículos en llamas atravesados sobre carreteras y columnas de humo visibles a varios metros de distancia, en Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit, Tamaulipas y Aguascalientes.

Bloqueos en México por abatida a alias 'Mencho'
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 22 de feb, 2026

