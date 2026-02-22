En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva EPS
Expríncipe Andrés
Salario mínimo
Nuevo pasaporte

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / “Nos están matando”: la muerte de Kevin Acosta reabre el debate sobre la salud en Colombia

“Nos están matando”: la muerte de Kevin Acosta reabre el debate sobre la salud en Colombia

“Nos están matando”. La frase, repetida por pacientes y expertos, resume el dolor que dejó la muerte de Kevin Acosta y el estado crítico del sistema de salud.

Publicidad

Publicidad

Publicidad