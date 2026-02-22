Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, domingo 22 de febrero de 2026

El Chontico Día se mantiene como uno de los juegos de chance más tradicionales y consultados en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde cuenta con amplio reconocimiento entre los apostadores.



Número ganador de Chontico Día hoy, domingo 22 de febrero de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este domingo 22 de febrero del 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Últimos sorteos de Chontico Día

Sorteo Fecha Resultado Chontico Día 20 febrero 2026 7972 - 8 Chontico Día 19 febrero 2026 8976 - 3 Chontico Día 18 febrero 2026 1919 - 8 Chontico Día 17 febrero 2026 5566 - 5 Chontico Día 16 febrero 2026 2254 - 8 Chontico Día 14 febrero 2026 9264 - 9 Chontico Día 13 febrero 2026 1682 - 1 Chontico Día 12 febrero 2026 7557 - 9 Chontico Día 11 febrero 2026 2790 - 8 Chontico Día 10 febrero 2026 9258 - 7

Modalidades de juego del Chontico Día

Uno de los principales atractivos de este chance es la diversidad de modalidades disponibles, diseñadas para ajustarse a distintos presupuestos y estrategias de juego:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Esta variedad permite que cada jugador seleccione la modalidad que mejor se adapte a su presupuesto y a su forma de apostar.



Cuánto cuesta jugar Chontico Día

El valor de las apuestas es otro de los factores que explica su popularidad. El juego ofrece un rango accesible para diferentes tipos de participantes:



Apuesta mínima: $500 pesos

Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos

Este margen facilita la participación tanto de quienes prefieren realizar apuestas pequeñas como de quienes optan por invertir montos más altos en cada jugada.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

Para reclamar un premio, el ganador debe acercarse a un punto autorizado y presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad con fotocopia legible

Según el valor del premio, pueden exigirse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: solo documento y tiquete.

Entre 48 y 181 UVT: documento, tiquete y formulario SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: además de lo anterior, certificación bancaria vigente.

Este proceso busca garantizar que la entrega de premios se realice de manera segura y transparente, fortaleciendo la confianza de los jugadores que participan diariamente en este reconocido juego de chance en Colombia.