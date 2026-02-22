Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, domingo 22 de febrero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Chontico Día se mantiene como uno de los juegos de chance más tradicionales y consultados en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde cuenta con amplio reconocimiento entre los apostadores.
El número ganador del chance Chontico Día de este domingo 22 de febrero del 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
Uno de los principales atractivos de este chance es la diversidad de modalidades disponibles, diseñadas para ajustarse a distintos presupuestos y estrategias de juego:
Esta variedad permite que cada jugador seleccione la modalidad que mejor se adapte a su presupuesto y a su forma de apostar.
El valor de las apuestas es otro de los factores que explica su popularidad. El juego ofrece un rango accesible para diferentes tipos de participantes:
Este margen facilita la participación tanto de quienes prefieren realizar apuestas pequeñas como de quienes optan por invertir montos más altos en cada jugada.
Para reclamar un premio, el ganador debe acercarse a un punto autorizado y presentar los siguientes documentos:
Según el valor del premio, pueden exigirse requisitos adicionales:
Este proceso busca garantizar que la entrega de premios se realice de manera segura y transparente, fortaleciendo la confianza de los jugadores que participan diariamente en este reconocido juego de chance en Colombia.