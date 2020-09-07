En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Abelardo De La Espriella se posesiona como presidente
Cali
Ataque Teruel
Epa Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / AUC

AUC

FOTO HOMICIDIO VERSALLES- FLORIDABLANCA.jpg
Santanderes

Hombre hallado muerto en Floridablanca era exjefe de las AUC del Magdalena Medio

Charlie Zaa
Judicial

Fiscalía compulsa copias contra Charlie Zaa tras extinción dominio de bienes por presuntos nexos AUC

Fiscalía ocupa bienes de Charlie Zaa
Judicial

Fiscalía ocupa bienes de Charlie Zaa por más de $45.000 millones ligados al Bloque Tolima de las AUC

Condena, justicia
Judicial

Tribunal suspende inhabilidad para ejercer derechos o funciones públicas a exintegrante de las AUC

FOTO HUGO AGUILAR - EXGOBERNADOR SANTANDER.jpg
Santanderes

JEP evaluará si acepta sometimiento del exgobernador Hugo Aguilar tras nexos con las AUC

FINCA AUCE URABÁ -FISCALÍA.jpg
Antioquia

Extinción de dominio a bienes avaluados en $65.000 millones de las antiguas AUC en Urabá

Condena, justicia
Judicial

Condenados cabecillas de las Autodefensas Campesinas por crímenes en cuatro municipios de Casanare

foto captura homicidio.jpeg
Santanderes

Revelan detalles de hombre capturado en Bucaramanga por masacre de ocho personas en Cesar

Alias Botalón
Judicial

Condena en segunda instancia contra alias 'Botalón', exparamilitar designado como gestor de paz

alias ‘Gonzalito’, cabecilla del Clan del Golfo.jpg
Nación

Alias ‘Gonzalito’: el criminal que escaló desde las AUC hasta la cúpula del Clan del Golfo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad