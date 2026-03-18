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Persiste bloqueo en vía Valledupar -Bosconia por protesta de comunidad de Aguas Blancas

El alcalde de Valledupar anunció que irá a dialogar con los manifestantes para lograr un acuerdo, pero advirtió que si la comunidad se rehúsa a hablar, entonces deberá intervenir la Fuerza Pública.

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