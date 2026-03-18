Persiste bloqueo en vía Valledupar -Bosconia por protesta de comunidad de Aguas Blancas

Más de 24 horas completan en protesta un grupo de habitantes del corregimiento de Aguas Blancas, jurisdicción de Valledupar, donde se han tomado la vía nacional entre la capital del Cesar y el municipio de Bosconia, la cual conecta con Santa Marta y Barranquilla, para exigir mejoras en la prestación de servicios públicos.

La protesta empezó por fallas en la energía desde el pasado lunes; sin embargo, la Alcaldía reporta que el servicio ya fue restablecido y que la comunidad ahora reclama reducción en las tarifas por consideran que los precios siguen elevados. A su vez, la gente estaría reclamando el envío de carrotanques para compensar la intermitencia con la que se presta el servicio de agua potable.

Dada la situación, la Alcaldía de Valledupar activó un puesto de mando unificado en la Policía Metropolitana, donde el mandatario Ernesto Orozco informó que desde este martes ha intentado dialogar con los manifestantes pero no ha sido posible conocer formalmente sus peticiones ni mucho menos llegar a un acuerdo.

El alcalde sostuvo que este miércoles irá él mismo junto a una comisión a hablar con los manifestantes, pero si no logra un acuerdo, entonces intervendrá la Fuerza Pública.



"Acabamos de enviar una comisión como última instancia para seguir con los diálogos y si no, ya nos veremos obligados a usar la fuerza. Nosotros no hemos encontrado un líder o un vocero, hay diferentes peticiones, pero tampoco hay como un pliego de peticiones concordantes. Nosotros el año pasado tuvimos una situación similar donde hicimos unos compromisos que hemos venido cumpliendo", manifestó Orozco.

El alcalde sostiene que a través de su administración han ido desarrollando proyectos para el mejoramiento de la calidad de vida en Aguas Blancas y que están dispuestos a escuchar a la comunidad, siempre y cuando ésta exprese con claridad, a través del diálogo, sus necesidades.