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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Intento de robo a carro de valores en Valledupar terminó en balacera; hay 6 capturados

Intento de robo a carro de valores en Valledupar terminó en balacera; hay 6 capturados

Tres de los asaltantes, entre ellos una joven de 23 años, resultaron heridos en el intercambio de disparos con los guardas de seguridad.

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