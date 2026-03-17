Intento de robo a carro de valores en Valledupar terminó en balacera; hay 6 capturados

Un intento de asalto a un vehículo blindado de la empresa Prosegur terminó en una intensa balacera al mediodía de este martes en la central de abastos Mercabastos, en Valledupar.

El reporte de las autoridades da cuenta de que seis delincuentes llegaron hasta el lugar fuertemente armados, esperando el momento preciso en que los funcionarios de la empresa transportadora de valores descendieran del vehículo blindado para realizar la recolección de un dinero, pero el plan les falló.

Los asaltantes no contaron con que dentro del vehículo habían quedado dos guardas de seguridad, quienes reaccionaron cuando estos intentaron forzar las puertas para robar la millonaria suma de dinero que era transportada.

En cuestión de segundos se desató un intercambio de disparos que sembró el pánico entre comerciantes, compradores y trabajadores de la plaza de mercado. Los delincuentes corrieron hacia una zona enmontada, pero allí fueron capturados por la Policía.



“Inmediatamente se logra bloquear este sitio, se cierran pues las vías de escape. Hay seis personas capturadas. De estas seis personas tenemos tres personas que están heridas por intercambio de disparos que hubo entre los guardas de seguridad y los delincuentes. Y de igual forma se les logró incautar tres armas de fuego y dos motocicletas de las cuales una tiene una denuncia por hurto acá en la ciudad”, indicó al respecto el comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, el coronel Germán Gómez.

Comerciantes, mototaxistas y miembros de la comunidad rodearon a los sospechosos e intentaron lincharlos, pero la Policía los resguardó hasta llevar a los heridos a centros asistenciales y a sus cómplices a la URI.

Entre los heridos está Franklin Castro, con un disparo en el pecho, y Janet Mejía, de 23 años, quien sufrió un impacto de bala en la cabeza y una mano. Por el momento las autoridades indagan si esta banda criminal llegó a la capital del Cesar proveniente de Barranquilla.