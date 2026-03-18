En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Explosivo en frontera con Ecuador
Zulma Guzmán
Millonarios
Venezuela, campeón de béisbol

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Bebé recién nacido en Cesar espera autorización de Nueva EPS para operación de corazón

Bebé recién nacido en Cesar espera autorización de Nueva EPS para operación de corazón

La orden desde el centro médico en el que es atendido es de llevarlo hacia una clínica de cuarto nivel, de las que no hay en su municipio.

Publicidad

Publicidad

Publicidad