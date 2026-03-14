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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Detonan artefacto explosivo contra un control policial en cercanías a Curumaní, Cesar

Detonan artefacto explosivo contra un control policial en cercanías a Curumaní, Cesar

El alcalde Hermes Martínez analiza la posibilidad de convocar a un consejo extraordinario de seguridad para tomar medidas al respecto.

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