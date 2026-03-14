Detonan artefacto explosivo contra un control policial en cercanías a Curumaní, Cesar

Las alarmas siguen encendidas en la Policía del departamento de Cesar tras la detonación de un artefacto explosivo, al parecer tipo petardo, contra un puesto de control de esta autoridad que estaba ubicado en la entrada al municipio de Curumaní.

Según el reporte inicial de las autoridades competentes, los hechos no registraron personas heridas y se abrió una investigación para determinar qué grupo armado pudo estar detrás de ese atentado.

El episodio fue rechazado por la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan, quien ordenó el aumento de unidades del Ejército en la zona para restablecer la movilidad vehicular.

“Un nuevo hecho de violencia ocupa a nuestro departamento. Un artefacto explosivo fue detonado hace algunas horas en la vía Curumaní - San Roque, hecho que rechaza la gobernadora Elvia Milena Sanjuan y a partir del cual articula nuevas acciones con la fuerza pública”, escribieron por sus redes sociales.



“El ataque no dejó lesionados, ni daños a la infraestructura vial, pero llevó al aumento de Policía y Ejército en la zona. A esta hora se registra tránsito normal”, agregó.

Del mismo modo, el alcalde Hermes Martínez, analiza en estos momentos la realización de un consejo extraordinario de seguridad para tomar medidas al respecto.

Como ya informamos, los hechos son materia de investigación para las autoridades.