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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Capturan a presunto proveedor de químicos para el narcotráfico en el Cesar y Catatumbo

Capturan a presunto proveedor de químicos para el narcotráfico en el Cesar y Catatumbo

El capturado deberá responder por los delitos de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos y concierto para delinquir.

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