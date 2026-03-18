Capturan a presunto proveedor de químicos para el narcotráfico en el Cesar y Catatumbo

En un operativo adelantado por la Policía Nacional en Bucaramanga, fue capturado un hombre de 33 años señalado de abastecer con sustancias químicas a grupos armados ilegales y bandas criminales dedicadas al procesamiento de cocaína en el Cesar y la región del Catatumbo.

La detención se realizó en la calle 37 con carrera 15, en el barrio Centro de la capital santandereana, mediante orden judicial ejecutada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), en coordinación con el Grupo Investigativo contra Narcotráfico (GICN).

De acuerdo con las autoridades, el capturado sería el cabecilla de la estructura criminal denominada “Oro Negro”, la cual utilizaba empresas legalmente constituidas para adquirir sustancias químicas de manera legítima, aprovechando certificados que avalaban su comercialización. Sin embargo, estos insumos eran posteriormente desviados de forma ilegal hacia organizaciones narcotraficantes.

Las investigaciones evidenciaron que el hombre, quien se desempeñaba como comerciante, aprovechaba una empresa de distribución de químicos en Santander para obtener los productos de forma legal y luego venderlos ilícitamente. Parte del material era almacenado en una empresa ubicada en Aguachica, Cesar, desde donde se distribuía hacia zonas del Catatumbo.



Según el reporte oficial, la organización empleaba documentación auténtica, como facturas y manifiestos, para simular la legalidad del transporte. No obstante, una vez los cargamentos llegaban a puntos estratégicos, estos documentos eran retirados para evitar rastros que comprometieran a las empresas.

Además, utilizaban camiones para movilizar las sustancias y realizaban labores de vigilancia, conocidas como “mosqueo”, con el fin de evadir los controles de las autoridades.

El capturado deberá responder por los delitos de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos y concierto para delinquir.