Cayó alias 'Ismael', presunto implicado en el ataque terrorista contra batallón en Aguachica

En el marco del Plan Operacional Ayacucho Plus, el Ejército Nacional capturó a uno de los presuntos responsables del ataque terrorista ocurrido el pasado 18 de diciembre de 2025 en el municipio de Aguachica, Cesar.

Se trata de alias Ismael, quien fue detenido en flagrancia tras un operativo conjunto entre el Ejército Nacional y la Policía Nacional. De acuerdo con información de inteligencia, el capturado habría participado en el atentado perpetrado contra el Batallón de Infantería N.º 14 Capitán Antonio Ricaurte, ubicado en zona rural de Aguachica.

El ataque, atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN), fue ejecutado mediante drones acondicionados con explosivos improvisados y dejó un saldo de siete soldados fallecidos y 31 más heridos, convirtiéndose en uno de los hechos más graves registrados recientemente contra la Fuerza Pública en esta región del país.

Según las autoridades, alias 'Ismael' haría parte de una red de apoyo del ELN que opera en esta zona del Cesar. Durante el allanamiento que permitió su captura, las autoridades incautaron varios elementos que harían alusión a este grupo armado ilegal.



El coronel Gerson Iván Molina Cortés, comandante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, informó que entre el material hallado se encontraron pancartas, 85 cartuchos calibre 5.56 mm, una granada, entre otros elementos, los cuales serán clave e importantes para esclarecer las acciones de esta red de apoyo y su posible participación en actos terroristas.

Por el momento, el capturado deberá responder ante la justicia por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones. Tanto el detenido como los elementos incautados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el respectivo proceso judicial.