Yeison Jiménez
Presos políticos Venezuela
'Iván Mordisco'
Llamada Petro - Trump

Cayó alias 'Ismael', presunto implicado en el ataque terrorista contra batallón en Aguachica

Cayó alias 'Ismael', presunto implicado en el ataque terrorista contra batallón en Aguachica

El sujeto fue capturado en flagrancia y en medio de la operación e investigación detectaron que el sujeto haría parte del ELN por medio de una red de apoyo.

